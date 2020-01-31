О работе руками, которая может озолотить или пустить по миру

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Крепкие руки, усидчивость и хороший вкус — малая часть того, чем должен обладать профессиональный ювелир. На изготовление драгоценного украшения уходит немало времени: мастера стараются создать уникальное изделие, которое, впрочем, не всегда приходится по нраву заказчику. В каких условиях работают ювелиры и можно ли отличить подделку от оригинала невооруженным глазом — в материале РИА Новости к Международному дню ювелира.

Кольцо из гвоздя

Армен Нерсисян из Тюмени увлекся ювелирным делом еще школьником — тогда они с семьей жили в Ереване. "У моего деда была мастерская по ремонту часов, я часто там играл. Как-то раз, когда его не было на месте, я вернулся после уроков, сел на его рабочее место и выточил кольцо из гвоздя. Сверху приделал кусок меди, спаял все это оловом. А потом подарил маме", — вспоминает Армен в беседе с РИА Новости.

После школы родители предложили ему выбор: учиться на стоматолога или на ювелира. "Никто не удивился, когда я предпочел второй вариант. Поступил в художественный техникум. После первого курса ходил на занятия к очень известному тогда в нашем городе мастеру. Уже через пару месяцев я изготовил свою первую по-настоящему ювелирную работу: кольцо и серьги из серебра с жемчугом. Продал на ярмарке за 400 советских рублей — это были большие деньги", — продолжает Нерсисян.

© Фото : из личного архива Армена Нерсисяна Армен Нарсисян © Фото : из личного архива Армена Нерсисяна Армен Нарсисян

Мастерская

В Тюмень он перебрался в 2011 году, здесь жил его брат. Начал с небольшой каморки в торговом центре. Сейчас же у него целая мастерская с двумя комнатами: в одной — приемная, в другой — рабочее место. "Большая часть моих заказчиков — люди со средним достатком. В основном обращаются с ремонтом. В день не больше десяти посетителей", — говорит Армен.

Впрочем, есть и заказы, где нужно раскрыться творчески. "Был у меня один: такое не найдешь даже в самом крутом ювелирном магазине. Попросили сделать очень странное "двойное" кольцо с короной Российской империи — весом 60 граммов, квадратное, полностью закрывает фаланги пальцев". Собеседник признается, ему самому не пришло бы в голову изготовить что-то подобное, но "против воли покупателя не попрешь".

"Вкладываю душу"

Ювелир рассказывает о тонкостях процесса. "Можно рисовать эскизы вручную, а можно использовать 3D-программу. Лично я предпочитаю первый вариант. Второй используется, как правило, на больших предприятиях".

Чаще всего тюменскому мастеру приносят старые украшения и просят "сообразить" из них что-то новое. "Нужно сложить металл в тигель (сосуд), расплавить, а полученную смесь вылить в изложницу — специальную форму. Образуются бруски, их надо пропустить через вальцовку — машинку, придающую определенную длину и толщину. Затем — через фильеру. Получается проволочка, ей можно придать желаемую форму, подточить, подправить. По ходу дела металл несколько раз проходит химическую обработку. А потом — полировка, шлифовка, при необходимости установка камня — и готово!" — делится подробностями Нерсисян.

© Фото : из личного архива Армена Нерсисяна Колье © Фото : из личного архива Армена Нерсисяна Колье

3D-принтер значительно упрощает работу. "Сначала в специальной программе создается изделие. Из 3D-принтера выходит восковая заготовка. "Украшение" многократно дублируют, помещают в специальную вакуумную форму. Отправляют на термическую обработку — воск выплавляется, а потом с помощью специального оборудования впрыскивают расплавленный металл, который впоследствии приобретает форму этой восковки. На выходе — несколько килограммов колец".

На крупных предприятиях все централизованно, у каждого свои обязанности, фактически украшение проходит через несколько рук. "Люди не станут переплачивать за работу. Это невыгодно. Вот почему 3D используют на больших производствах. Там за счет объемов стоимость украшения не увеличивается — в некоторых случаях остается на уровне цены затраченного материала", — уточняет собеседник.

Армен говорит, что ему больше нравится трудиться самостоятельно — полностью контролировать процесс от и до. "Я вкладываю в это душу. Мне не хотелось бы работать на заводах по заготовке ювелирных изделий. А зарплата зависит от количества заказов. В месяц нужно не меньше 70 тысяч рублей. Эти деньги уходят на то, чтобы добраться до места работы из дома и обслуживать клиентов. Ну и немного на карманные расходы".

"Непредсказуемый камень"

А вот Артур Папикян трудится на одном из крупных предприятий в Москве. Себя он называет "неполноценным ювелиром": потому что занимается только креплением камней на оправе ювелирного изделия.

© Фото : из личного архива Артура Папикяна Артур Папикян © Фото : из личного архива Артура Папикяна Артур Папикян

Мы застаем его прямо за работой. "Сейчас передо мной очень большой сапфир в виде сердца. Начинаю крепить. Руки дрожат. Камень-то непредсказуемый. Вдруг сломается?" — объясняет он. Но, чтобы немного отвлечься, соглашается поговорить.

Артур занимался "закрепкой", как говорят в кругу ювелиров, еще в девяностых. "До этого вообще поваром был. А в ювелирку случайно попал: позвонили знакомые и предложили поработать. Я согласился. Когда только начинал, все делал без микроскопов, а сейчас технологии другие, только с микроскопами".

Он признается, что на работе испытывает стресс постоянно. "Вот совсем недавно крепил бриллиант в пять карат. Стоит он сто тысяч долларов. Только камень. Перед тем как взяться, не спал всю ночь. Если бы сломал — самому пришлось бы оплачивать!"

Впрочем, "закрепщик" может отказать заказчику. "Всегда перед тем как брать заказ, я проверяю камень. Если он "здоров", беру. Если вдруг вижу изъян, даже небольшой, отказываюсь". Собеседник уточняет, что нередко камни ломаются или теряются: "В таких случаях или плачу за камень, или ставлю свой. У каждого ювелира должен быть собственный запас для подобных ситуаций. Правда, бывает, попадаются щедрые покупатели: отмахиваются и ничего с меня не берут".

© Фото : из личного архива Артура Папикяна Артур Папикян за работой © Фото : из личного архива Артура Папикяна Артур Папикян за работой

В день Артур закрепляет до 100 камней разных размеров. "С сапфирами, рубинами, изумрудами нужно быть очень осторожным. Чуть не так надавил — трещина. Мне больше всего нравится иметь дело с бриллиантами — у них такой прекрасный блеск, взгляд не отвести!"

Работа хоть и нервная, но Артуру по душе. "Сейчас почему-то почти каждый, кто хоть как-то связан с этой отраслью, гордо называет себя ювелиром. На деле же профессионалов мало. Их вычислить достаточно просто. Посмотрите, любит ли человек живопись, интересуется ли классической музыкой, посещает ли музеи? Есть ли у него чувство стиля? Вкус о ювелире говорит многое!"

Художник-ювелир

Игорь Орлов из Санкт-Петербурга в ювелирном деле больше двадцати пяти лет. "До того как мне исполнилось тридцать, я освоил несколько специальностей: окончил автомобильный техникум, затем — художественно-графический факультет пединститута. Работал автослесарем, учителем рисования и черчения, преподавал в автошколе. Но ни одна из профессий не приносила удовлетворения, — признается он в беседе с РИА Новости. — В 1994 году решил попробовать себя в ювелирном деле. Учился в частной мастерской у друга. Занятия были специфичными. "Стой у меня за спиной, смотри и ничего не спрашивай!" — напутствовал мой учитель".

© Фото : из личного архива Игоря Орлова Игорь Орлов за работой © Фото : из личного архива Игоря Орлова Игорь Орлов за работой

Уже через месяц Орлов изготовил первое изделие, а через шесть лет, в 2000-м, стал членом Союза художников России. Теперь у него собственная авторская мастерская, он создает украшения самостоятельно — от эскиза и до реализации.

"Шаблона не существует. Иногда идея приходит, когда просто видишь красивый камень. Порой хочется рассказать какую-то историю через украшение. Или, бывает, идея возникает под впечатлением от каких-то событий. Конечно, тему может задавать и заказчик, а я, в свою очередь, погружаюсь в нее и начинаю разрабатывать эскиз", — делится нюансами Орлов. Свои работы он показывает в соцсетях. "Например, идея колье "Танец Льва и Дракона" пришла случайно. Вдохновился древнекитайской известной традицией — красочным танцем, который исполняют во время празднования китайского Нового года".

За некоторые украшения мастер берется и без эскизов. "Могу сразу начать работать в металле. Как правило, такие изделия рождаются достаточно быстро — на одном дыхании. Обычно на эскиз уходит много времени — от нескольких дней до месяца, все зависит от сложности дизайна и конструкции". Ювелир показывает браслет "Джунгли" — на него он потратил три месяца.

Откуда ювелиры, работающие над авторскими украшениями, берут металл? "Я, к примеру, использую в работе золото и серебро, покупаю в банках или компаниях, имеющих лицензии на продажу драгметаллов. Уникальные полудрагоценные камни необычного цвета и формы — опалы, аквамарины, турмалины — нахожу на ювелирных выставках. А вот драгоценные камни приобретаю в специализированных фирмах", — объясняет ювелир.

Игорь заверяет: если заказ не нравится, он просто не берется за него. И тут же уточняет: "Чтобы создавать уникальные украшения, художник-ювелир, кроме каких-то профессиональных навыков, усидчивости, скрупулезности и терпения, должен владеть графикой, рисунком, скульптурой, трехмерным гравированием, инженерными знаниями конструкций, знать историю искусств. Работа мастера невозможна без интереса к создаваемому изделию".

Заказчики и покупатели у Игоря разные: бизнесмены, домохозяйки, врачи, строители, антиквары, рестораторы, спортсмены. "Если говорить о том, на что выше спрос, то в последние годы пользуются популярностью авторские мужские перстни. Возможно, на ювелирном рынке не так много единичных мужских изделий ручной работы, а массовое литье однотипных моделей уже не устраивает покупателя".

© Фото : из личного архива Игоря Орлова Браслет "Джунгли" © Фото : из личного архива Игоря Орлова Браслет "Джунгли"

По словам Орлова, за всю его практику пока не было ни одного недовольного заказчика, "тому причина — перфекционизм".

"Случается, когда изделие уже закончено, преследует навязчивая мысль: что-то не так в дизайне или конструкции. После сомнений приходит озарение, что и как нужно было сделать. И вот тут возникает форс-мажор. Я полностью разбираю украшение, и на его повторное изготовление остается несколько дней, так как любой заказ ограничен сроками. Тогда чудесным образом включаются скрытые ресурсы организма, исчезает волнение, за несколько суток, почти без отдыха, я создаю новое изделие".

Собеседник вспоминает об одной из своих самых сложных работ: "Это коллекция "Космогония", состоящая из 11 колец — девять планет Солнечной системы, Солнце и Космос. Я ее сделал в 2009 году на заказ. В центре каждого кольца — крупные бриллианты цветных оттенков, подходящие планетам. У каждого изделия — особая концепция и соответствующий дизайн. Это был как раз тот случай, когда заказчик предоставил мне полную свободу действий. Я в течение года делал кольца одно за другим. Даже эскизы не согласовывал". Эта работа стала и одной из самых дорогостоящих.

Подделка или оригинал

Можно ли отличить подделку от оригинала невооруженным глазом? Ювелиры заявляют в один голос: это совсем непросто.

В российской алмазодобывающей компании "Алроса" предупреждают: изделия с бриллиантами следует покупать только в проверенных ювелирных магазинах. "Основные характеристики бриллианта должны быть указаны на специальной бирке. Если вы приобретаете неоправленный камень, чтобы потом изготовить украшение, по закону он обязан сопровождаться сертификатом, выданным одной из геммологических лабораторий", — разъяснили специалисты.

Отличить на глаз природный бриллиант от качественной подделки или камня, выращенного в лабораторных условиях, почти нереально. "Для этого существуют специальные приборы, например детектор бриллиантов. С его помощью можно отличить природный камень от синтетического или облагороженного, а также от разного вида имитаций — фианита, муассанита и других. Детектор предназначен в первую очередь для производителей изделий с бриллиантами, специализированных магазинов, ломбардов", — уточнили в компании.

Художник-ювелир Игорь Орлов добавляет: сертификаты нужны не только бриллиантам, но и другим крупным драгоценным камням. "Если есть сомнения, обращайтесь к сертифицированному геммологу, он даст заключение о природе камня".