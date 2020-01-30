Жириновский предложил прервать все транспортное сообщение с Китаем

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым прервать любое транспортное сообщение с Китаем, пока вспышка коронавируса не будет остановлена.
Движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем будет ограничено с 31 января, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.
"Правительство приняло своевременные меры и закрыло границы с Китаем на Дальнем Востоке. Но их нужно усилить еще: прервать любое транспортное сообщение, пока вспышка нового коронавируса не будет остановлена", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Политик призвал всех депутатов и активистов ЛДПР до окончания эпидемии при наличии симптомов простуды не появляться в штаб-квартирах и на рабочих заседаниях.
Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце прошлого года случилась первая вспышка заболевания. Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 170 человек, заразились 7711. Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка.