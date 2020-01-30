Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T19:24+0300
https://ria.ru/20200130/1564078848.html
Жириновский предложил прервать все транспортное сообщение с Китаем
https://cdn25.img.ria.ru/images/156349/89/1563498936_0:0:2944:1656_1036x0_80_0_0_1d284dc309bfd11af9df05fc98cc968b.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил прервать все транспортное сообщение с Китаем

19:24 30.01.2020
1761
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым прервать любое транспортное сообщение с Китаем, пока вспышка коронавируса не будет остановлена.
Движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем будет ограничено с 31 января, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.
"Правительство приняло своевременные меры и закрыло границы с Китаем на Дальнем Востоке. Но их нужно усилить еще: прервать любое транспортное сообщение, пока вспышка нового коронавируса не будет остановлена", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Политик призвал всех депутатов и активистов ЛДПР до окончания эпидемии при наличии симптомов простуды не появляться в штаб-квартирах и на рабочих заседаниях.
Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце прошлого года случилась первая вспышка заболевания. Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 170 человек, заразились 7711. Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Вчера, 13:43
Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса
3411007
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусакоронавирусыЛДПРВладимир ЖириновскийКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Тбилиси
В Грузии госпитализировали прилетевшую из Китая туристку
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
В США коронавирус впервые передался от человека к человеку
Грузовой поезд
Источник: РЖД возобновят грузовое движение через границу с Китаем
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Эксперты выяснили, сколько российских туристов купили путевки в Китай
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса
Запуск международного туристического поезда по маршруту Москва – Пекин
РЖД сообщили об отмене части пассажирских марштуров с Китаем
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Число случаев заражения коронавирусом в Японии увеличилось до 14
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии посетила российскую полярную станцию в Антарктиде
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
Эксперт оценил рекомендации Минздрава по лечению коронавируса
Медицинская лаборатория
Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Лента новостейМолния