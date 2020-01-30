Жириновский предложил прервать все транспортное сообщение с Китаем

"Правительство приняло своевременные меры и закрыло границы с Китаем на Дальнем Востоке. Но их нужно усилить еще: прервать любое транспортное сообщение, пока вспышка нового коронавируса не будет остановлена", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.