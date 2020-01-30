КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов

КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Фракция КПРФ намерена предложить поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает проведение выборов членов Совета Федерации, заявил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы по изменению основного закона Юрий Афонин.
Афонин в четверг принимает участие в общественном обсуждении предлагаемых изменений конституции в Абакане.
"Одна из поправок, которую будет вносить наша фракция КПРФ, - это обсудить возможность выбора Совета Федерации, а не формирование Совета Федерации... Президент сейчас дает Федеральному собранию, исходя из своего послания, дополнительные полномочия, серьезные. В принципе, совершенно очевидно, что возможно, чтобы парламент - и Государственная дума, и Совет Федерации - избирались населением", - сказал Афонин.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.