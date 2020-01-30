КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов

"Одна из поправок, которую будет вносить наша фракция КПРФ, - это обсудить возможность выбора Совета Федерации, а не формирование Совета Федерации... Президент сейчас дает Федеральному собранию, исходя из своего послания, дополнительные полномочия, серьезные. В принципе, совершенно очевидно, что возможно, чтобы парламент - и Государственная дума, и Совет Федерации - избирались населением", - сказал Афонин.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.