Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:31+0300
https://ria.ru/20200130/1564067932.html
КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/35/1563713593_0:34:3061:1756_1036x0_80_0_0_cafdd2e114a31010263ad6794c702618.jpg
РИА Новости

КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов

16:31 30.01.2020
1030
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Фракция КПРФ намерена предложить поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает проведение выборов членов Совета Федерации, заявил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы по изменению основного закона Юрий Афонин.
Афонин в четверг принимает участие в общественном обсуждении предлагаемых изменений конституции в Абакане.
"Одна из поправок, которую будет вносить наша фракция КПРФ, - это обсудить возможность выбора Совета Федерации, а не формирование Совета Федерации... Президент сейчас дает Федеральному собранию, исходя из своего послания, дополнительные полномочия, серьезные. В принципе, совершенно очевидно, что возможно, чтобы парламент - и Государственная дума, и Совет Федерации - избирались населением", - сказал Афонин.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Конституция РФ
Вчера, 15:26
Раскрыты основные направления для разработки поправок в Конституцию
Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
2312009
Обсудить 0
Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФЮрий АфонинРоссияПолитика
Рекомендуем
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о поправках в Конституцию, касающихся деятельности ЦБ
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов прокомментировал назвачение Николаева врио главы Чувашии
Михаил Игнатьев
В ЕР прокомментировали отставку Игнатьева с поста главы Чувашии
Павел Крашенинников
В комитет ГД поступило 30 поправок к проекту об изменении Конституции
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о процессе голосования по поправкам в Конституцию
Участники акции протеста шахтеров
Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате
Место руководителя российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Андрей Клишас
Голосование по Конституции может занять не один день, заявил Клишас
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой и председатель ПАСЕ Хендрик Дамс
Российская делегация в ПАСЕ встретилась с председателем Ассамблеи
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В ЕР назвали назначение Николаева шансом для "Справедливой России"
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о поправках в Конституцию по международным договорам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния