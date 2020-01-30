Власти Ленобласти единовременно выплатят 1,5 млн рублей врачам ФАПов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области увеличили единовременную денежную выплату для медиков, устроившихся на работу в ФАПы и амбулатории в населенных пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях, до 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.

Соответствующее постановление было подписано в четверг губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

По словам главы региона, с 2020 года размер выплаты для медиков, устроившихся на работу в ФАПы и амбулатории в населенных пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях выплаты, составит 1,5 миллиона рублей, а для фельдшеров — 750 тысяч рублей.

"Это лишь одна из многих мер, которые мы предпринимаем для ликвидации дефицита медицинских кадров. Месяц назад мы убрали возрастной ценз для врачей и фельдшеров, которые переезжают на работу в сельскую местность, сейчас — повышаем размер единовременной выплаты. Есть ряд других "подъемных" выплат, мы также предоставляем служебное жилье медикам с возможностью передачи в собственность. Благодаря комплексу мер наш регион входит в тройку лидеров в Российской Федерации по привлечению кадров в медицинские организации", - сказал Дрозденко.

В свою очередь, в пресс-службе добавили, что отметили в настоящее время региональный комитет по здравоохранению составляет список, куда войдут более ста сельских населенных пунктов и поселков городского типа. На данный момент в области работает система социальной поддержки медицинских специалистов, в том числе молодых и дефицитных профилей, которая, за счет средств областного бюджета, обеспечивает приток и закрепление персонала не только в городских медицинских организациях, но и в сельских.