Российский турбизнес оценил потери из-за прекращения потока из Китая

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Потери российского турбизнеса, который работает на въездном рынке, могут составить порядка 100 миллионов долларов, если к началу марта ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, она напомнила, что фактически весь турпоток из Китая, который мог оказаться в России после 25-28 января, полностью потерян.

"По оценке операторов, работающих на въездном рынке из Китая, больше всего принимают гостей из Поднебесной Москва, Санкт-Петербург и Амурская область. Это групповые безвизовые заезды. Основной пик бронирования туров из Китая в Россию приходится на летние месяцы, но подтверждают их обычно в марте", — сказала Ломидзе.

"Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем говорить о потерях до 100 миллионов долларов для въездных туроператоров по Китаю по всей стране", — добавила представитель АТОР.