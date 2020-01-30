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Туризм
2020-01-30T15:27+0300
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Российский турбизнес оценил потери из-за прекращения потока из Китая
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РИА Новости

Российский турбизнес оценил потери из-за прекращения потока из Китая

15:22 30.01.2020 (обновлено: 15:27 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПосетительница музея в Москве в медицинской маске.
Посетительница музея в Москве в медицинской маске.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Потери российского турбизнеса, который работает на въездном рынке, могут составить порядка 100 миллионов долларов, если к началу марта ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Выступая на пресс-конференции, она напомнила, что фактически весь турпоток из Китая, который мог оказаться в России после 25-28 января, полностью потерян.
"По оценке операторов, работающих на въездном рынке из Китая, больше всего принимают гостей из Поднебесной Москва, Санкт-Петербург и Амурская область. Это групповые безвизовые заезды. Основной пик бронирования туров из Китая в Россию приходится на летние месяцы, но подтверждают их обычно в марте", — сказала Ломидзе.
"Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем говорить о потерях до 100 миллионов долларов для въездных туроператоров по Китаю по всей стране", — добавила представитель АТОР.
Она обратила внимание, что пока потери бизнеса не такие существенные. "По нашим данным, в феврале в Россию должны были приехать 40-50 тысяч китайских туристов. Очевидно, что они теперь точно не приедут", — резюмировала Ломидзе.
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