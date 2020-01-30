Глава Керчи пояснила инцидент с подаренными блокадникам "батонами"

"Вижу шквал негативных реакций, ну это все из-за того, что информация была неверно истрактована. Любую ситуацию можно извратить. Для нас было главное донести внимание и заботу до наших ветеранов. Во-первых, мы пришли не с батоном белого хлеба, а с караимскими пирогами, которые испекли своими руками накануне визита. Может не очень красиво получилось, но мы пекли сами. Нас встречали с особой теплотой и гостеприимством. Людям было важно внимание, а не наши шубы, пальто и куртки", - сказала Хужина РИА Новости.

"У нас было много фотографий с того дня. Может, по незнанию мы выбрали не самые лучшие, которые бы передали дух и атмосферу нашей акции. Каждому ветерану мы доносим, что любая их проблема решаема. Любой их каприз - приказ для меня. Во время визита мы обсудили нужды наших блокадников. Купили лекарства, а также организовали медицинскую помощь. Мы постоянно держим с ними обратную связь. У них есть все номера телефонов. В следующий раз нас пригласили в гости на чаепитие по случаю 8 марта. Мы снова соберемся с девочками и поедем, потому что для ветеранов очень важно постоянное, а не сиюминутное внимание", - подчеркнула Хужина.