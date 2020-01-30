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2020-01-30T14:57+0300
https://ria.ru/20200130/1564062332.html
Глава Керчи пояснила инцидент с подаренными блокадникам "батонами"
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РИА Новости

Глава Керчи пояснила инцидент с подаренными блокадникам "батонами"

14:55 30.01.2020 (обновлено: 14:57 30.01.2020)
1895
© Фото : страница в "Facebook" Маи ХужинойПредседатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
© Фото : страница в "Facebook" Маи Хужиной
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Майя Хужина объяснила ситуацию с подарками живущим в городе блокадникам: ветеранам вручили не батоны, как писали СМИ, а собственноручно испеченные пироги, встреча прошла в гостеприимной атмосфере.
Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
Житель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе Ржевка-хлеб по рецепту 1941 года
27 января, 12:47
В Госдуму внесли законопроект о социальной поддержке для блокадников
"Вижу шквал негативных реакций, ну это все из-за того, что информация была неверно истрактована. Любую ситуацию можно извратить. Для нас было главное донести внимание и заботу до наших ветеранов. Во-первых, мы пришли не с батоном белого хлеба, а с караимскими пирогами, которые испекли своими руками накануне визита. Может не очень красиво получилось, но мы пекли сами. Нас встречали с особой теплотой и гостеприимством. Людям было важно внимание, а не наши шубы, пальто и куртки", - сказала Хужина РИА Новости.
По ее словам, в городе всегда было трепетное отношение к каждому ветерану и делать какие-либо скоропалительные выводы, основываясь только на фотографиях в соцсетях, не стоит.
"У нас было много фотографий с того дня. Может, по незнанию мы выбрали не самые лучшие, которые бы передали дух и атмосферу нашей акции. Каждому ветерану мы доносим, что любая их проблема решаема. Любой их каприз - приказ для меня. Во время визита мы обсудили нужды наших блокадников. Купили лекарства, а также организовали медицинскую помощь. Мы постоянно держим с ними обратную связь. У них есть все номера телефонов. В следующий раз нас пригласили в гости на чаепитие по случаю 8 марта. Мы снова соберемся с девочками и поедем, потому что для ветеранов очень важно постоянное, а не сиюминутное внимание", - подчеркнула Хужина.
Блокадный Ленинград: сопротивление осажденного города
© РИА Новости / Борис Кудояров

Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
1 из 23

Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.

Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации
2 из 23

Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте
3 из 23

"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.

На Невском проспекте блокадного города. Ленинград, октябрь 1941 года
4 из 23

Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Борис Кудояров

Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.

Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
5 из 23

Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Сергей Струнников

В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда
6 из 23

В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Сергей Струнников
© РИА Новости / Борис Кудояров

Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.

Колонна танков выезжает из арки Генерального штаба на Дворцовую площадь и отправляется на фронт
7 из 23

Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

Первая массированная бомбардировка произошла в день начала блокады.

Балтийцы идут на фронт по улицам Ленинграда
8 из 23

Первая массированная бомбардировка произошла в день начала блокады.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.

Гражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города
9 из 23

Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
© РИА Новости / Борис Кудояров

Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной), Ленинград
10 из 23

Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Борис Кудояров

Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора. Блокада Ленинграда
11 из 23

Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Израиль Озерский

Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.

Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках
12 из 23

Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.

© РИА Новости / Израиль Озерский
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

Осень‑зима 1941—1942 годов были самым страшным временем блокады.

Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
13 из 23

Осень‑зима 1941—1942 годов были самым страшным временем блокады.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
© РИА Новости / Григорий Чертов

Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.

Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
14 из 23

Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.

© РИА Новости / Григорий Чертов
© РИА Новости

В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.

Противотанковые надолбы на улицах блокадного Ленинграда
15 из 23

В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.

© РИА Новости
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич

Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.

Женщины на заводе льют металл. Блокада Ленинграда
16 из 23

Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
© РИА Новости

В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".

Регулировщик на Дороге жизни через Ладожское озеро
17 из 23

В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".

© РИА Новости
© РИА Новости / Израиль Озерский

Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.

После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
18 из 23

Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.

© РИА Новости / Израиль Озерский
© РИА Новости / С. Озерский

Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Жители города везут на санках гроб с умершем. Блокада Ленинграда
19 из 23

Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

© РИА Новости / С. Озерский
© РИА Новости / Борис Кудояров

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
20 из 23

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Григорий Чертов

Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда
21 из 23

Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
© РИА Новости / В. Логинович

Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.

Последние известия : Блокада прорвана!, 18 января 1943 года
22 из 23

Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.

© РИА Новости / В. Логинович
© РИА Новости / Семен Нордштейн

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
23 из 23

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
1 из 23

Фашистские войска держали Ленинград в тесном кольце с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

© РИА Новости / Борис Кудояров
2 из 23

Захвату города немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение.

© РИА Новости / Борис Кудояров
3 из 23

"Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли", — говорилось в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии.

© РИА Новости / Борис Кудояров
4 из 23

Наступление началось в июле 1941 года. В августе бои уже шли на самых подступах к Ленинграду.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
5 из 23

Тридцатого августа немцы блокировали железные дороги, а восьмого сентября отрезали Ленинград от всей страны.

© РИА Новости / Борис Кудояров
6 из 23

В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

© РИА Новости / Сергей Струнников
7 из 23

Противник вел варварские обстрелы, авиация совершала по несколько налетов в день.

© РИА Новости / Борис Кудояров
8 из 23

Первая массированная бомбардировка произошла в день начала блокады.

© РИА Новости / Борис Кудояров
9 из 23

Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
10 из 23

Особенно интенсивными артобстрелы были в часы начала и окончания рабочего дня.

© РИА Новости / Борис Кудояров
11 из 23

Противник пытался не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди жителей.

© РИА Новости / Борис Кудояров
12 из 23

Когда немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, они решили взять город измором.

© РИА Новости / Израиль Озерский
13 из 23

Осень‑зима 1941—1942 годов были самым страшным временем блокады.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
14 из 23

Зима выдалась ранней и холодной. Отопления и горячей воды не было, горожане жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.

© РИА Новости / Григорий Чертов
15 из 23

В конце 1941 года в Ленинград по суше прекратилось поставки продуктов. В ноябре‑декабре рабочий получал лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики еще меньше — 125 граммов.

© РИА Новости
16 из 23

Однако горожане продолжали трудиться — работали предприятия, административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры и даже библиотека.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
17 из 23

В ноябре 1942 года началось движение автомашин по льду Ладожского озера. Магистраль получила название "Дорога жизни".

© РИА Новости
18 из 23

Немцы бомбили и обстреливали зимнюю дорогу, но им не удалось остановить движение.

© РИА Новости / Израиль Озерский
19 из 23

Блокада длилась 872 дня и стала самой страшной в истории человечества. В осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

© РИА Новости / С. Озерский
20 из 23

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года.

© РИА Новости / Борис Кудояров
21 из 23

Однако полного освобождения города ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
22 из 23

Полностью блокада была снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944-го.

© РИА Новости / В. Логинович
23 из 23

Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 18 января 1943 года.

© РИА Новости / Семен Нордштейн
2020108
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КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградОбщество
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