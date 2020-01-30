Профсоюз Air France попросил прекратить полеты в Китай из-за вируса

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Профсоюз летного состава французской авиакомпании Air France (SNPNC) просит приостановить полеты в Китай из-за опасений, связанных со вспышкой коронавируса.
"В контексте того кризиса, который мы наблюдаем, SNPNC просит, чтобы обслуживание Китая было прервано как можно скорее, как это уже сделали многие другие авиакомпании", - говорится в коммюнике профсоюза.
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Там отмечается, что с начала вспышки уже были приняты меры, направленные на защиту персонала от заболевания. В частности, был подписан документ, согласно которому с 29 января до 6 февраля сокращено время пребывания бортперсонала и пилотов в стране. Размещение прилетающих членов экипажа на отдых будет осуществляться в аэропорту.
Ранее сообщалось, что Air France объявила о приостановке полетов в Ухань, сохранив в ограниченном режиме рейсы в Шанхай и Пекин. Она приняла это решение "по причине снижения спроса на эти направления" начиная с 31 января 2020 года.
В среду British Ariways и Lufthansa объявили о приостановки полетов на материковый Китай. Finnair и American Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спросов.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах. -0-