Профсоюз Air France попросил прекратить полеты в Китай из-за вируса

"В контексте того кризиса, который мы наблюдаем, SNPNC просит, чтобы обслуживание Китая было прервано как можно скорее, как это уже сделали многие другие авиакомпании", - говорится в коммюнике профсоюза.

Там отмечается, что с начала вспышки уже были приняты меры, направленные на защиту персонала от заболевания. В частности, был подписан документ, согласно которому с 29 января до 6 февраля сокращено время пребывания бортперсонала и пилотов в стране. Размещение прилетающих членов экипажа на отдых будет осуществляться в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Air France объявила о приостановке полетов в Ухань, сохранив в ограниченном режиме рейсы в Шанхай и Пекин. Она приняла это решение "по причине снижения спроса на эти направления" начиная с 31 января 2020 года.

В среду British Ariways и Lufthansa объявили о приостановки полетов на материковый Китай. Finnair и American Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спросов.