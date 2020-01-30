В МЧС назвали причину обрушения в вузе в Петербурге в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Обрушение в корпусе Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года произошло из-за нарушений при проведении строительных работ, считает начальник городского ГУМЧС Алексей Аникин.
"Обрушение в университете - там нарушение всех возможных и невозможных правил проведения строительных работ", - сказал он журналистам.
"Там получилось определенное нарушение целостности строительных конструкций. Где-то материалы не так положили - дополнительная нагрузка, которую нельзя было создавать", - добавил Аникин.
Деревянные перекрытия и кровля с пятого по первый этаж обрушились вечером 16 февраля 2019 года в корпусе ИТМО на улице Ломоносова, 9, литера А в Петербурге. По данным администрации вуза, в части здания велись ремонтные работы. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, 86 человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. В начале марта аппарат вице-губернатора города Владимира Кириллова сообщал о завершении разбора завалов на месте происшествия, и с 18 марта занятия в зданиях на улице Ломоносова были возобновлены.
Сообщалось, что на май-июнь 2019 года в здании были запланированы ремонтные и реставрационные работы. В разрушенной части здания проводились работы на площади 800 квадратных метров из 16 тысяч квадратных метров общей площади корпуса. Работы проводились в соответствии с проектом, утвержденным городским комитетом по охране памятников.
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