В МЧС назвали причину обрушения в вузе в Петербурге в 2019 году

Деревянные перекрытия и кровля с пятого по первый этаж обрушились вечером 16 февраля 2019 года в корпусе ИТМО на улице Ломоносова, 9, литера А в Петербурге. По данным администрации вуза, в части здания велись ремонтные работы. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, 86 человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. В начале марта аппарат вице-губернатора города Владимира Кириллова сообщал о завершении разбора завалов на месте происшествия, и с 18 марта занятия в зданиях на улице Ломоносова были возобновлены.