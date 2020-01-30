Вышинский и руководитель Spuntik Эстония встретились с главой RSF

Глава Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции "на полях" сессии ПАСЕ

Глава Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции "на полях" сессии ПАСЕ

Встреча проходила в посольстве России во Франции. В ходе встречи Вышинский и Черышева рассказали главе "Репортеров без границ" о ситуации со Sputnik Эстония. Как заявил Вышинский, ситуация с журналистами Sputnik Эстония напоминает его личную.

"Только одно отличие: меня арестовали, а коллег предупредили, что могут арестовать. Это очень тревожный факт, особенно на территории ЕС", - заявил он.

В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков также подчеркнул, что РФ "чрезвычайно беспокоит ситуация со Sputnik Эстония".

Глава "Репортеров без границ" Кристоф Делуар, в свою очередь, сообщил, что получил письмо о ситуации со Sputnik Эстония. "Организация ее изучает и обязательно даст вскоре официальный ответ", - добавил он.

Во вторник в Страсбурге Вышинский и Черышева встретились с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, чтобы обсудить сложившуюся в Эстонии ситуацию.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.