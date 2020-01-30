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2020-01-30T14:47+0300
https://ria.ru/20200130/1564052505.html
Суд арестовал двух обвиняемых по делу Голунова
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РИА Новости

Суд арестовал двух обвиняемых по делу Голунова

13:11 30.01.2020 (обновлено: 14:47 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о фальсификации доказательств против Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости.
Так, суд постановил отправить на два месяца в СИЗО экс-полицейского Романа Феофанова. По версии следствия он "в составе группы подложил наркотические средства в рюкзак Голунова и квартиру" и вел "незаконное преследование".
Сам Феофанов свою вину не признал и заявил, что за время следствия мог уехать, но оставался по месту жительства.
Адвокат Александр Шабуров заявил, что у его клиента безупречная характеристика и просил отправить его под домашний арест или выпустить под залог в 500 тысяч рублей.
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Вчера, 13:09
Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии
Также суд арестовал Дениса Коновалова. Следствие его роль в деле не раскрыло.
Ранее СК предъявил обвинения Денису Коновалову, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.
Фигурантам дела грозит до 15 лет колонии.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Вчера, 12:41
Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня

Дело Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон.
Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов.
До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было.
Бывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Вчера, 12:55
Экс-полицейский не признал вину в фальсификации улик против Голунова
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Следственный комитет РФИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А почему именно "рядовые опера и стажёры" должны были ему мстить? Они вполне могли выполнять чей-то заказ за расследования Голунова, но с треском облажались. За это и сядут.
30 января, 15:42
БНБабушкин Негодник
1300000
Кто до этого слышал про Голунова? Какой повод у рядовых оперов и стажёра ему мстить? Куда делись смывы с рук? А понятых почему не посадили? Напоминает дело полицейского про кражи из багажа авиапассажиров. Посадили, потому что не тех задержал, а потом оправдали. Наверное и здесь "крыша" крутая у Вани. Чтоб на канал сбыта не вышли, решили полицейских "закрыть". А ВЫ "правовое государство", суд должен был признать его невиновным, а не приказом министра назначать виновных.
30 января, 15:13
АГАлександр Гислер
900002
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