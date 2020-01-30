Суд арестовал двух обвиняемых по делу Голунова

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о фальсификации доказательств против Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о фальсификации доказательств против Ивана Голунова , передает корреспондент РИА Новости.

Так, суд постановил отправить на два месяца в СИЗО экс-полицейского Романа Феофанова. По версии следствия он "в составе группы подложил наркотические средства в рюкзак Голунова и квартиру" и вел "незаконное преследование".

Сам Феофанов свою вину не признал и заявил, что за время следствия мог уехать, но оставался по месту жительства.

Адвокат Александр Шабуров заявил, что у его клиента безупречная характеристика и просил отправить его под домашний арест или выпустить под залог в 500 тысяч рублей.

Также суд арестовал Дениса Коновалова . Следствие его роль в деле не раскрыло.

Ранее СК предъявил обвинения Денису Коновалову, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Фигурантам дела грозит до 15 лет колонии.

Дело Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон.

Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.

Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев , сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов.