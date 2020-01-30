Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T14:05+0300
https://ria.ru/20200130/1564058681.html
Суд арестовал второго обвиняемого по делу Голунова
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564058699_0:269:3161:2047_1036x0_80_0_0_efd0f1ce0254b06227d870aab3ca02e0.jpg
РИА Новости

Суд арестовал второго обвиняемого по делу Голунова

13:54 30.01.2020 (обновлено: 14:05 30.01.2020)
1132
© РИА Новости / Сергей МамонтовБывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего полицейского Дениса Коновалова по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов.
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Вчера, 13:09
Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии
Ранее в четверг суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела Романа Феофанова.
Согласно оглашенным в суде данным, бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, содержит двух сыновей и жену, которая ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями. В связи с этим защита просила суд ограничиться домашним арестом.
Следствие, которое не раскрыло роль Коновалова, и представитель потерпевшего выступили за арест. По данным управления собственной безопасности ГУМВД Москвы, приобщенным к материалам дела, на свободе обвиняемый сможет скрыться от следствия, угрожать свидетелям и потерпевшему для отказа от данных показаний.
Бывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Вчера, 12:55
Экс-полицейский не признал вину в фальсификации улик против Голунова
"Он обладает обширными связями в правоохранительных органах и спецслужбах, знает методы оперативно-разыскной деятельности, может использовать свои связи и знакомства, чтобы продолжить преступную деятельность и оказать давление на потерпевшего", - заявил следователь. Прокурор поддержал его позицию.
Всего задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве, фигурирующих в этой истории. По данным СК, подложенные Голунову наркотики были незаконно приобретены полицейскими, незаконно хранились и перевозились. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
1401021
Обсудить 2
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Бывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Суд арестовал двух обвиняемых по делу Голунова
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Экс-полицейским по делу Голунова грозит до 15 лет колонии
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
СК проверит фигурантов дела Голунова на другие преступления
Машина прокуратуры
В Красноярске начали проверку по делу о съемках детского порно
Бывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Экс-полицейский не признал вину в фальсификации улик против Голунова
Стиральная машина
СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
Бывший сотрудник полиции Роман Феофанов перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
Экс-полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Мишустин распорядился о закрытии границы России на Дальнем Востоке
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Пропавшая Ксения Литвинова
СМИ: жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
Фармацевт в аптеке
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Помпео проведут встречу в Киеве 31 января
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния