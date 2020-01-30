Суд арестовал второго обвиняемого по делу Голунова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего полицейского Дениса Коновалова по делу о фальсификации доказательств против журналиста Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего полицейского Дениса Коновалова по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов.

Ранее в четверг суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела Романа Феофанова.

Согласно оглашенным в суде данным, бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, содержит двух сыновей и жену, которая ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями. В связи с этим защита просила суд ограничиться домашним арестом.

Следствие, которое не раскрыло роль Коновалова, и представитель потерпевшего выступили за арест. По данным управления собственной безопасности ГУМВД Москвы, приобщенным к материалам дела, на свободе обвиняемый сможет скрыться от следствия, угрожать свидетелям и потерпевшему для отказа от данных показаний.

"Он обладает обширными связями в правоохранительных органах и спецслужбах, знает методы оперативно-разыскной деятельности, может использовать свои связи и знакомства, чтобы продолжить преступную деятельность и оказать давление на потерпевшего", - заявил следователь. Прокурор поддержал его позицию.