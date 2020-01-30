Эксперт усомнилась в сценарии США по удорожанию нефти Brent до $183

"Это некое критическое состояние рынка, при котором спрос на нефть в мире без США высокий, а добыча нефти в мире без США - низкая. Однако на сколько спрос должен превышать предложение в прогнозе не упоминается. Чисто теоретически такой сценарий можно себе представить. В нем должен резко и надолго уйти серьезный объем предложения - свыше 400 миллионов тонн (в год – Прим. ред.), а при этом спрос на нефть должен расти уверенными темпами", - пояснила эксперт.