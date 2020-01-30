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Эксперт усомнилась в сценарии США по удорожанию нефти Brent до $183
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РИА Новости

Эксперт усомнилась в сценарии США по удорожанию нефти Brent до $183

12:46 30.01.2020
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поверить в реалистичность сценария Минэнерго США по удорожанию нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году сложно, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
В ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020) управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускало удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году.
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"Сегодня, в условиях, когда экономический рост Индии и Китая - крупнейших потребителей нефти замедляется, растет конкуренция с альтернативными источниками энергии, а предложение нефти растет и игроков на рынке становится больше, в реалистичность такого сценария поверить сложно", - прокомментировала прогноз Грушевенко РИА Новости, отметив, что сам сценарий в прогнозе описывается достаточно размыто.
"Это некое критическое состояние рынка, при котором спрос на нефть в мире без США высокий, а добыча нефти в мире без США - низкая. Однако на сколько спрос должен превышать предложение в прогнозе не упоминается. Чисто теоретически такой сценарий можно себе представить. В нем должен резко и надолго уйти серьезный объем предложения - свыше 400 миллионов тонн (в год – Прим. ред.), а при этом спрос на нефть должен расти уверенными темпами", - пояснила эксперт.
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