Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

"В сценарии высоких нефтяных цен AEO2020 стоимость нефти Brent в долларах по курсу на 2019 год достигает 183 долларов за баррель к 2050 году", - говорится в докладе.

Два других рассматриваемых сценария предполагают более низкую цену. Так, в базовом сценарии стоимость нефти Brent ожидается на уровне 105 долларов за баррель, а в сценарии низких нефтяных цен - 46 долларов за баррель.