Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
"В сценарии высоких нефтяных цен AEO2020 стоимость нефти Brent в долларах по курсу на 2019 год достигает 183 долларов за баррель к 2050 году", - говорится в докладе.
Два других рассматриваемых сценария предполагают более низкую цену. Так, в базовом сценарии стоимость нефти Brent ожидается на уровне 105 долларов за баррель, а в сценарии низких нефтяных цен - 46 долларов за баррель.
EIA отмечает, что в будущем нефтяные цены будут зависеть от баланса мировых рынков. Он будет подвержен факторам, которые не смоделированы Национальной системой энергетического моделирования (NEMS).