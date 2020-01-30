Бывший глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику

"Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику", — написал он в Instagram .

Днем ранее Игнатьева исключили из партии "Единая Россия". Такое решение было принято после того, как в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как глава Чувашии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Сам глава Чувашии заявил, что уважительно относится к спасателям, а скандал вокруг видео объяснил "происками конкурентов".