Бывший глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев впервые прокомментировал свою отставку, поблагодарив жителей республики.
"Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику", — написал он в Instagram.
Он также поблагодарил подписчиков за внимание к официальной хронике и личным фото.
Накануне президент Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы Чувашии стал Олег Николаев.
Днем ранее Игнатьева исключили из партии "Единая Россия". Такое решение было принято после того, как в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как глава Чувашии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Сам глава Чувашии заявил, что уважительно относится к спасателям, а скандал вокруг видео объяснил "происками конкурентов".
Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже он извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи.
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