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Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
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РИА Новости

Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора

12:05 30.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поддерживает инициативу Совета Федерации закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора, говорится в сообщении ГП РФ.
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что ежегодный отчет генерального прокурора РФ должен стать конституционной нормой.
"Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов полностью поддерживает инициативу Совета Федерации Федерального собрания РФ о закреплении в Конституции РФ обязанности генерального прокурора представлять верхней палате парламента ежегодный доклад о деятельности надзорного ведомства по укреплению правопорядка", - говорится в сообщении.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 11:25
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Игорь КрасновАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФРоссияПолитика
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