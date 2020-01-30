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2020-01-30T11:09+0300
https://ria.ru/20200130/1564045887.html
ЦБ оценил "дыру" в капитале "Невского банка" в 2,7 миллиарда рублей
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РИА Новости

ЦБ оценил "дыру" в капитале "Невского банка" в 2,7 миллиарда рублей

11:09 30.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России оценил размер "дыры" в капитале ранее лишенного лицензии "Невского банка" (Санкт-Петербург) в 2,713 миллиарда рублей, говорится в материалах регулятора.
Так, активы банка по результатам обследования составляют 286,613 миллиона рублей, обязательства - 3 миллиарда.
Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у петербургского "Невского народного банка" (он же "Невский банк"). Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал) из-за хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Отзывы лицензий у банков России
6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Центральный Банк РФСанкт-ПетербургЭкономика
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