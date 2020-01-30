ЦБ оценил "дыру" в капитале "Невского банка" в 2,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России оценил размер "дыры" в капитале ранее лишенного лицензии "Невского банка" (Санкт-Петербург) в 2,713 миллиарда рублей, говорится в материалах регулятора.
Так, активы банка по результатам обследования составляют 286,613 миллиона рублей, обязательства - 3 миллиарда.
Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у петербургского "Невского народного банка" (он же "Невский банк"). Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал) из-за хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.