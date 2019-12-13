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ЦБ отозвал лицензию у "Невского народного банка"
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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у "Невского народного банка"

09:03 13.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что Невский банк: полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры", - говорится в сообщении.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Как отмечает ЦБ, в первой декаде декабря неустановленными лицами у кредитной организации были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств. По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
"Невский народный банк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно сообщению ЦБ, на 1 декабря банк занимал 317-е место в банковской системе РФ.
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6 марта 2017, 14:22
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