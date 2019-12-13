ЦБ отозвал лицензию у "Невского народного банка"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Невский народный банк" ( Санкт-Петербург ), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что Невский банк: полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, в первой декаде декабря неустановленными лицами у кредитной организации были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств. По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.