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Врачи отпустили домой конвоира, избитого осужденным в Новокузнецке
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РИА Новости

Врачи отпустили домой конвоира, избитого осужденным в Новокузнецке

08:57 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Конвоира, которого в туалете суда в Новокузнецке избил осужденный преступник, отпустили на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что жителя Междуреченска Кемеровской области Андрея Федорова, осужденного за грабеж на 15 лет, после оглашения приговора вывели в туалет, там он несколько раз ударил кулаком по лицу сопровождавшего его конвоира и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), на сбежавшего разосланы ориентировки. Пострадавшего конвоира в состоянии средней степени тяжести доставили в горбольницу №29.
"Специалисты исключили тяжелые травмы у пострадавшего, его состояние после обследования врачи оценили как легкой степени и отпустили на амбулаторное лечение", – сообщил собеседник агентства.
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МеждуреченскНовокузнецкПроисшествия
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