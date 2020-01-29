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В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
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РИА Новости

В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда

17:38 29.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Сбежавшего из суда Новокузнецка после оглашения приговора преступника выводили в туалет, где он избил конвоира и сбежал, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что осужденный на 15 лет житель города Междуреченска Кемеровской области Андрей Федоров напал на конвоира, после чего скрылся.
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"Около 16 часов 30 минут (12.30 мск) поступило сообщение о том, что из здания одного из районных судов города Новокузнецка скрылся подсудимый, который причинил травму лица начальнику конвойной службы управления МВД России по г. Новокузнецку. Предварительно установлено, что сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда", – говорится в сообщении.
По данному факту следователи Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбудили уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого. В настоящее время проводится поиск сбежавшего мужчины.
Отмечается, что на месте работает следственная группа, следователи-криминалисты, руководитель следственного отдела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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