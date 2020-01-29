В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда

Ранее сообщалось, что осужденный на 15 лет житель города Междуреченска Кемеровской области Андрей Федоров напал на конвоира, после чего скрылся.

"Около 16 часов 30 минут (12.30 мск) поступило сообщение о том, что из здания одного из районных судов города Новокузнецка скрылся подсудимый, который причинил травму лица начальнику конвойной службы управления МВД России по г. Новокузнецку. Предварительно установлено, что сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму. Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда", – говорится в сообщении.