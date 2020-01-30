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Пушков оценил решение ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации
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РИА Новости

Пушков оценил решение ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации

09:17 30.01.2020 (обновлено: 10:17 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отреагировал на подтверждение ПАСЕ полномочий российской делегации в полном объеме.
Сенатор отметил, что голосование показало крупное поражение Украины и группы "Балтик+" в Совете Европы по вопросу о России. Так, за ратификацию полномочий проголосовало 96 человек, а против — 44.

"Украине пора признать провал своей линии, а группе — самораспуститься ввиду явного бессилия", — написал Пушков.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Россию лишили прав в Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения Крыма. Москва приостановила участие в заседаниях, а позднее заморозила выплаты.
Руководитель российской делегации в ПАСК, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
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Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ
Летом прошлого года полномочия России были восстановлены, что позволило делегации принять участие в июньской сессии.
Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа 2019, 18:17
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
3821013
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Совет Федерации РФАлексей ПушковМоскваЕвропаКрымСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыTwitterВ мире
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