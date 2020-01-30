Пушков оценил решение ПАСЕ подтвердить полномочия российской делегации

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отреагировал на подтверждение ПАСЕ полномочий российской делегации в полном объеме.
"Украине пора признать провал своей линии, а группе — самораспуститься ввиду явного бессилия", — написал Пушков.
Россию лишили прав в Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения Крыма. Москва приостановила участие в заседаниях, а позднее заморозила выплаты.
Летом прошлого года полномочия России были восстановлены, что позволило делегации принять участие в июньской сессии.
Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.
29 августа 2019, 18:17Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)