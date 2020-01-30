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2020-01-30T02:59+0300
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"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии
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РИА Новости

"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии

02:59 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" заявил, что решение Владимира Путина снять с должности главу Чувашии Михаила Игнатьева является предупреждением для других чиновников.
В среду российский президент отрешил политика от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы республики Путин назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.
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"Есть те, кто теперь точно работать не будет. Эти наши слуги народа, которые не поняли, что пришло время служения – служить надо. Необходимо уважать людей, которые оказали тебе доверие", – отметил Соловьев.
Телеведущий уточнил, что речь идет об уволенном с должности главы Чувашии Михаиле Игнатьеве.

"Вот есть такой гражданин Михаил Игнатьев. Он решил, что будет очень смешно, если так вот вручить ключи пожарным. Они-то пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился. Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить", – заключил он.

Скандал с ключами

Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
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Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".
Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи.
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Госдума РФОлег Николаев (политик)Владимир Соловьев (телеведущий)Справедливая РоссияЕдиная РоссияМЧС РФМихаил ИгнатьевВладимир ПутинЧувашияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Не беда, что населению подняли пенсионный возраст и ставку НДС, ведь это сделано с уважением. Тут еще храм вспоминается, который давеча в Екатеринбурге строить на месте парка, да народ возмутился и не дал. И хоть Соловьев обзывал их чертями, но ведь это было с уважением, так что можно.
30 января, 03:24
Сельский реднек
17100832
Если бы не уволил Путин Игнатьева - орали бы, что своих покрывает, уволил - опять плохо, не так уволил, не за то, всплывёт.. И одни и те же нищие, голые, босые,вечно всем недовольные
30 января, 06:35
Алексей Алексеев
800025
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