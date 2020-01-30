"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" заявил, что решение Владимира Путина снять с должности главу Чувашии Михаила Игнатьева является предупреждением для других чиновников.
В среду российский президент отрешил политика от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы республики Путин назначил депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.
"Есть те, кто теперь точно работать не будет. Эти наши слуги народа, которые не поняли, что пришло время служения – служить надо. Необходимо уважать людей, которые оказали тебе доверие", – отметил Соловьев.
Телеведущий уточнил, что речь идет об уволенном с должности главы Чувашии Михаиле Игнатьеве.
"Вот есть такой гражданин Михаил Игнатьев. Он решил, что будет очень смешно, если так вот вручить ключи пожарным. Они-то пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился. Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить", – заключил он.
Скандал с ключами
Накануне партия "Единая Россия" исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
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Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал "происками конкурентов".
Кроме того, некоторое время назад Игнатьев обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже чиновник извинился и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных журналистов, которые пишут заказные статьи.
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