"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии

"Вот есть такой гражданин Михаил Игнатьев. Он решил, что будет очень смешно, если так вот вручить ключи пожарным. Они-то пожарные машины получили, а вот Игнатьев своей должности губернатора лишился. Всем это предупреждение – дурить прекращайте, извольте людей уважать и им служить", – заключил он.