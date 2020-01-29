Эксперт оценил идею предоставить силовикам доступ к данным россиян

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Своевременный доступ сотрудников правоохранительных органов к персональным данным физических и юридических лиц важен для раскрытия и предотвращения преступлений, считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил перевести на электронный документооборот и автоматизировать доступ правоохранительных органов к персональным данным физических и юридических лиц, не расширяя при этом их полномочия. Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, перейдут с бумажного на электронный документооборот с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
"Быстрота и своевременность получения информации крайне важна не только для раскрытия преступлений, но и для их предотвращения. Сейчас процедура крайне и излишне забюрократизирована. Особенно в территориальных подразделениях огромные проблемы с оперативностью получения информации", - сказал Цветков.
В тоже время эксперт констатировал, что есть проблема утечки и продажи информации от тех, кто ее обрабатывает или получает в силу должностных полномочий.
"Важно принять усиленные меры по защите конфиденциальности данных. Ответственность за их незаконное использование должна быть неотвратимой и серьезной", - сказал Цветков.