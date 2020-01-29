Эксперт оценил идею предоставить силовикам доступ к данным россиян

"Быстрота и своевременность получения информации крайне важна не только для раскрытия преступлений, но и для их предотвращения. Сейчас процедура крайне и излишне забюрократизирована. Особенно в территориальных подразделениях огромные проблемы с оперативностью получения информации", - сказал Цветков.