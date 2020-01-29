Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-29T15:37+0300
https://ria.ru/20200129/1564013306.html
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564011962_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_2310715b8e3947efe91d0f5ddce05b2f.jpg
РИА Новости

В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

14:42 29.01.2020 (обновлено: 15:37 29.01.2020)
4978
CC BY-SA 2.5 / o.leillinger@web.de / Капустная моль (Plutella xylostella)
Капустная моль (Plutella xylostella)
CC BY-SA 2.5 / o.leillinger@web.de /
Капустная моль (Plutella xylostella)
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В США выпустили в природу первых генетически модифицированных самцов бабочек капустной моли, пишет журнал Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.
Капустная моль (Plutella xylostella) — один из основных вредителей сельскохозяйственных культур в мире. Личинки питаются листьями цветной и белокочанной капусты, брокколи и рапса. Насекомое удивительно быстро приспосабливается ко все новым видам пестицидов. Ежегодный ущерб, причиняемый капустной молью, оценивается в пять миллиардов долларов в год.

Сокращение популяции

Благодаря биотехнологической разработке американских и британских ученых во главе с Энтони Шелтоном число вредителей сельского хозяйства будет уменьшаться.
Специалисты добавили природному мотыльку два новых гена. Один из них включается только в потомстве генетически модифицированных (ГМ) самцов, приводя к смерти всех новорожденных самок. Причем такой ген передается по мужской линии, и все родившиеся от ГМ-насекомых самцы также не смогут иметь потомства женского пола.
Другой ген, кодирующий красный флуоресцентный белок, нужен был только для того, чтобы идентифицировать ГМ-мотыльков в природе.
Бабочка адмирал
9 июля 2019, 21:00РИА Наука
Бабочки начали загадочным образом вымирать в США, заявляют ученые
Разработанная учеными модель является управляемой и самоограничивающейся. Поскольку потомство капустной моли обладает высокой смертностью — умирает до 50 процентов из каждого нового поколения, — по расчетам ученых, летальный ген исчезнет через несколько поколений, если не выпускать каждый раз новых ГМ-самцов.

Как прошли испытания

Во время полевых испытаний в штате Нью-Йорк в августе и сентябре 2017 года исследователи выпускали ГМ-мотыльков в природу шесть раз, от 1000 до 2500 особей каждый раз. По наблюдениям ученых, ГМ-самцы в первый сезон выжили в дикой природе и успешно конкурировали с дикими самцами за спаривание с самками.
Как и предполагалось, в течение нескольких поколений ГМ-насекомые на территории полностью исчезли. Для контроля выхода искусственного штамма из местной экосистемы исследователи использовали методику mark — release — recapture ("пометил — выпустил — поймал"), когда меченые мотыльки, привлеченные специальными феромонами, собирались в ловушки.
Руководитель британского исследовательского центра Oxitec в области сельского хозяйства и один из авторов исследования Нил Моррисон отметил, что исследование показало огромный потенциал такой технологии как инструмента борьбы с вредителями.
Коровы на ферме. Архивное фото
3 мая 2019, 01:44РИА Наука
Аргентинские ученые занялись генетическим улучшением кормов для коров
3051841559
Обсудить 7
РИА НаукагенетикабиологияОткрытия - РИА НаукаСШАЭкология
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Дети в школе
На Кубани первоклассницу затравили за отказ сдать деньги на подарки
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Свадебные кольца
Житель Омска женился в 92 года и умер
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Путин снял с должности главу Чувашии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
Лента новостейМолния