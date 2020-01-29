Минсельхоз хочет оценить ход эксперимента по маркировке молочки

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ планирует провести совещание с представителями молочной отрасли, которые участвуют в эксперименте по маркировке молочной продукции, чтобы оценить ход реализации пилотного проекта - он может буксовать, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.
"Министерство сельского хозяйства уделяет этому вопросу особое внимание. У нас будет первое совещание в этом году с представителями, с участниками эксперимента. Потому что, фактически, все крупные компании, насколько я знаю, отказались участвовать в эксперименте - это было единое решение союза, что никто из участников не участвует в эксперименте. Соответственно, мы соберем тех, кто участвует, чтобы понять, какие есть нюансы", - сказала Лут в ходе XI съезда Национального союза производителей молока.
"Даже мы сейчас не обладаем информацией о том, что вообще происходит, как идет этот эксперимент, какие есть нюансы, какие есть недостатки, успехи, как это производится технически и технологически. Потому что там в основном участвуют малые компании и, как ни странно, точки продаж. Но никто не может ничего сказать, нам не очень понятно, почему. Мы совещание соберем, с Минпромторгом попробуем обсудить вопрос, на какой стадии находится эксперимент. Пока у нас ощущение, что он забуксовал. Может быть, поэтому сроки и попросили перенести", - добавила она.
Пилотный проект по маркировке молочной продукции стартовал в России с 15 июля 2019 года, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. В частности, в рамках эксперимента могут маркироваться молоко и сливки, сыры и творог. С 1 июня 2020 года маркировка молочных продуктов в РФ станет обязательной. В январе Минпромторг РФ предложил продлить срок проведения эксперимента по маркировке ряда видов готовой молочной продукции до 31 мая 2020 года.
21 января, 18:30Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочки
Замглавы Минсельхоза напомнила, что решение о введении маркировки принято на уровне правительства. "До 1 декабря не будут взиматься штрафы, с 1 декабря невозможно будет, по текущему распоряжению, в принципе продавать продукцию без маркировки в магазинах", - указала она.
Кроме того, добавила Лут, тема маркировки молочной продукции уже обсуждалась с вице-премьером Викторией Абрамченко, которая курирует АПК. "Мы озвучили опасения отрасли в отношении этого механизма. Вице-премьер пообещала, что будет этим вопросом заниматься", - сообщила замминистра.