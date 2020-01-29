Минсельхоз хочет оценить ход эксперимента по маркировке молочки

"Министерство сельского хозяйства уделяет этому вопросу особое внимание. У нас будет первое совещание в этом году с представителями, с участниками эксперимента. Потому что, фактически, все крупные компании, насколько я знаю, отказались участвовать в эксперименте - это было единое решение союза, что никто из участников не участвует в эксперименте. Соответственно, мы соберем тех, кто участвует, чтобы понять, какие есть нюансы", - сказала Лут в ходе XI съезда Национального союза производителей молока.

"Даже мы сейчас не обладаем информацией о том, что вообще происходит, как идет этот эксперимент, какие есть нюансы, какие есть недостатки, успехи, как это производится технически и технологически. Потому что там в основном участвуют малые компании и, как ни странно, точки продаж. Но никто не может ничего сказать, нам не очень понятно, почему. Мы совещание соберем, с Минпромторгом попробуем обсудить вопрос, на какой стадии находится эксперимент. Пока у нас ощущение, что он забуксовал. Может быть, поэтому сроки и попросили перенести", - добавила она.