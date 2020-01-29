В Совфеде готовы обсудить идею о доступе силовиков к данным граждан

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Совете Федерации готовы предметно обсудить с руководством Минкомсвязи предложение о предоставлении доступа уполномоченных сотрудников к онлайн-данным граждан, хотя сенаторы относятся к подобным идеям настороженно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию, представленную министром. По данным газеты, речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
"Вопрос затрагивает права граждан и требует тщательной проработки. Мы осторожно относимся к таким инициативам, но готовы их обсудить предметно с новым руководством министерства", - сказал Клишас.