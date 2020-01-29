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В Совфеде готовы обсудить идею о доступе силовиков к данным граждан
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РИА Новости

В Совфеде готовы обсудить идею о доступе силовиков к данным граждан

14:01 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Совете Федерации готовы предметно обсудить с руководством Минкомсвязи предложение о предоставлении доступа уполномоченных сотрудников к онлайн-данным граждан, хотя сенаторы относятся к подобным идеям настороженно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию, представленную министром. По данным газеты, речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
"Вопрос затрагивает права граждан и требует тщательной проработки. Мы осторожно относимся к таким инициативам, но готовы их обсудить предметно с новым руководством министерства", - сказал Клишас.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
12:19
В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан
2003219
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Максут ШадаевАндрей КлишасМинистерство связи и массовых коммуникаций РФСовет Федерации РФРоссияОбщество
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