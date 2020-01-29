СК показал место убийства ростовского депутата и его жены

"Мой сын с ним даже не общался": кто убил депутата Алабушева

"Мой сын с ним даже не общался": кто убил депутата Алабушева

На ролике продолжительностью 70 секунд показано прибытие следственной группы на место преступления. В двухэтажном доме убитых, который расположен за кирпичным забором, видны следы крови на мебели и полу, но беспорядка там нет.