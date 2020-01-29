СК показал место убийства ростовского депутата и его жены

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следственный комитет обнародовал видео осмотра места убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены.
Алабушев и его супруга были найдены погибшими во вторник в частном домовладении в Зернограде. По данным следствия, их зарубили топором. Подозреваемого в убийстве 38-летнего местного жителя нашли мертвым на месте происшествия – вероятно, он свел счеты с жизнью. Мотивом убийства депутата СК РФ назвал личную неприязнь, но из-за чего именно она возникла, не уточняется.
На ролике продолжительностью 70 секунд показано прибытие следственной группы на место преступления. В двухэтажном доме убитых, который расположен за кирпичным забором, видны следы крови на мебели и полу, но беспорядка там нет.