Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T19:00+0300
https://ria.ru/20200128/1563981008.html
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563981329_0:46:759:473_1036x0_80_0_0_93b06e97b5fdc8e9be74f37aa2a099b8.jpg
РИА Новости

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

18:00 28.01.2020 (обновлено: 19:00 28.01.2020)
149473
© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"Андрей Алабушев
Андрей Алабушев
© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
Депутаты заксобрания выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметили в пресс-службе.
По данным управления Следственного комитета по Ростовской области, тела супругов обнаружили в частном доме в городе Зернограде. Ведомство возбудило дело об убийстве, так как на телах есть признаки насильственной смерти — рубленые раны.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что погибших нашел водитель Алабушева.
"Андрей Васильевич приехал с работы домой на обед. Сказал водителю, через сколько его забрать. Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше", — рассказал собеседник агентства.

Чем известен Андрей Алабушев

Андрей Алабушев родился в 1955 году в городе Калач Воронежской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт, после чего на протяжении всей жизни занимался научными исследованиями в области сельского хозяйства, прежде всего проблемами производства зерна и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, автор 228 научных трудов, в том числе семи монографий. С 2004 года возглавлял Всероссийский НИИ зерновых культур имени И. Г. Калиненко, с 2017-го — Аграрный научный центр "Донской".
В заксобрании Ростовской области Алабушев принимал активное участие в работе комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, а также по образованию, науке, культуре и информационной политике.
1522681741138175
Обсудить 13
Единая РоссияРостовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Поделом
28 января, 20:43
ИБИван Бездомный
34813486
Деньги .
28 января, 22:46
Василий Алибабаевич
2131326
Рекомендуем
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху в среду сообщит Путину о "сделке века"
Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Обломки американского военного самолета, потерпевшего крушение в провинции Газни, Афганистан. 27 января 2020
США подтвердили крушение самолета в Афганистане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Здание посольства Нидерландов в Москве
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
Женщина с ребенком
Путин поручил продлить закон о маткапитале до конца 2026 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния