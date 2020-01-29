Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН

Андрей Алабушев родился в 1955 году в городе Калаче Воронежской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт, после чего на протяжении всей жизни занимался научными исследованиями в области сельского хозяйства, прежде всего проблемами производства зерна и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, автор 228 научных трудов, в том числе семи монографий. С 2004 года возглавлял Всероссийский НИИ зерновых культур имени И. Г. Калиненко, с 2017-го — Аграрный научный центр "Донской".