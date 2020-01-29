Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве академика РАН и депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте Следственного комитета.
По предварительным данным, мужчина — 38-летний местный житель — покончил с собой. Другие обстоятельства уточняются.
Алабушева вместе с супругой Ольгой убили в частном доме в Зернограде. На их телах нашли рубленые раны.
Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения.
Андрей Алабушев родился в 1955 году в городе Калаче Воронежской области. Окончил Донской сельскохозяйственный институт, после чего на протяжении всей жизни занимался научными исследованиями в области сельского хозяйства, прежде всего проблемами производства зерна и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, автор 228 научных трудов, в том числе семи монографий. С 2004 года возглавлял Всероссийский НИИ зерновых культур имени И. Г. Калиненко, с 2017-го — Аграрный научный центр "Донской".
В заксобрании Ростовской области Алабушев принимал активное участие в работе комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, а также по образованию, науке, культуре и информационной политике. Был членом фракции "Единая Россия".