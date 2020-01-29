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Шойгу пообещал бороться с попытками очернить историю России
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РИА Новости

Шойгу пообещал бороться с попытками очернить историю России

12:49 29.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минобороны будет бороться с попытками очернить Россию и фальсифицировать ее историю, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

"Минобороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - заявил Шойгу на заседании коллегии, посвященной посланию президента Федеральному собранию.

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В частности, по его словам, продолжится публикация рассекреченных документов из архивов военного периода.

"На сайте Министерства обороны к 9 Мая будут доступны новые разделы интерактивного сервиса "Память народа". Постоянно обновляются мультимедийный проект "Полководцы Победы", а также проект "Салюты освобождения", который рассказывает об освобождении столиц европейских государств", - отметил министр.

Для увековечения памяти погибших при защите Отечества в этом году планируется провести 11 поисковых экспедиций, отремонтировать и благоустроить более 2,1 тысячи воинских захоронений в России и 78 – за рубежом.
Продолжается строительство Главного храма Вооруженных сил, который будет освящен во время празднования Дня Победы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося Главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
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Великая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуРоссияОбщество
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