Шойгу пообещал бороться с попытками очернить историю России

"Минобороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ", - заявил Шойгу на заседании коллегии, посвященной посланию президента Федеральному собранию.

В частности, по его словам, продолжится публикация рассекреченных документов из архивов военного периода.

"На сайте Министерства обороны к 9 Мая будут доступны новые разделы интерактивного сервиса "Память народа". Постоянно обновляются мультимедийный проект "Полководцы Победы", а также проект "Салюты освобождения", который рассказывает об освобождении столиц европейских государств", - отметил министр.

Для увековечения памяти погибших при защите Отечества в этом году планируется провести 11 поисковых экспедиций, отремонтировать и благоустроить более 2,1 тысячи воинских захоронений в России и 78 – за рубежом.