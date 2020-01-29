Русскоязычный аккаунт верховного лидера Ирана появился в Twitter

"Во имя Аллаха милостивого, милосердного!" - говорится в первом сообщении, опубликованном на странице. Это сообщение также было размещено в англоязычном микроблоге верховного лидера Ирана.

В профиле Хаменеи говорится, что на странице будут публиковаться "новости, послания и выступления лидера Исламской революции". Там же размещена ссылка на сайт Хаменеи, где все материалы представлены на русском языке.