Русскоязычный аккаунт верховного лидера Ирана появился в Twitter

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на русском языке появился в сервисе микроблогов Twitter, там, судя по описанию, будут публиковаться новости и послания руководителя страны.
"Во имя Аллаха милостивого, милосердного!" - говорится в первом сообщении, опубликованном на странице. Это сообщение также было размещено в англоязычном микроблоге верховного лидера Ирана.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!— Аятолла Хаменеи (@Khameneiru) January 29, 2020
В профиле Хаменеи говорится, что на странице будут публиковаться "новости, послания и выступления лидера Исламской революции". Там же размещена ссылка на сайт Хаменеи, где все материалы представлены на русском языке.
В январе текущего года Twitter временно заблокировал официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке. Помимо англоязычного Twitter-аккаунта, у Хаменеи также есть страницы на фарси, французском и арабском языках.
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