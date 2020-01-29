В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремль не имеет позиции по предложению открыть силовикам доступ к данным граждан, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой позиции нет, более того, это новая инициатива, поэтому я ничего не могу вам сказать, могу лишь порекомендовать вам обращаться в министерство за комментариями и за разъяснениями", - сказал он.
Газета "Ведомости" ранее в среду сообщила, что новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах.