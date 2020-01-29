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В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан

12:19 29.01.2020 (обновлено: 12:25 29.01.2020)
15416
© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Кремль не имеет позиции по предложению открыть силовикам доступ к данным граждан, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой позиции нет, более того, это новая инициатива, поэтому я ничего не могу вам сказать, могу лишь порекомендовать вам обращаться в министерство за комментариями и за разъяснениями", - сказал он.
Александр Хинштейн
11:38
Хинштейн оценил идею дать силовикам доступ к данным граждан
Газета "Ведомости" ранее в среду сообщила, что новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах.
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Обсудить 3
Максут ШадаевМинистерство связи и массовых коммуникаций РФФСБ РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Поддерживаю эту инициативу. Давно пора. Кто то боится каких то утечек, так они уже давно протекают как в друшлаке. Речь идет о официальных органах. И хватит истерить.
29 января, 12:46
Евгений Гужов
10000020
Только по судебному решению и с возможностью подать аппеляцию .
29 января, 14:07
xxazar555
1500002
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