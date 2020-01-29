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СМИ: министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
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РИА Новости

СМИ: министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

09:17 29.01.2020 (обновлено: 17:37 29.01.2020)
29130
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДежурная часть ГУ МВД по г. Москве
Дежурная часть ГУ МВД по г. Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным россиян уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность. С такой идеей он выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", пишет газета "Ведомости".
Как отмечает издание, речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисах. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда.
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Проводить оперативно-разыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Предполагается, что перейти на такую систему можно будет к 2024 году.
Среди других предложений министра — цифровизация госуслуг: обеспечение полного доступа гражданина к его электронной медицинской карте, замена обычных паспортов на цифровой ID и использование биометрии. По словам Шадаева, цель нововведений — снижение времени, которое гражданин должен тратить на общение с органами власти.
"Ведомости" направили запрос в Минкомсвязи, но ответа пока не получили.
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