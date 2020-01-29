Врач рассказал, защитит ли медицинская маска от вируса

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил в беседе с " Москва 24 ", что медицинские маски — один из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний.

Однако, по его словам, в России большинство людей носят маску неправильно. Если маска находится на лице человека больше часа, то она отсыревает и становится "пылесосом" для различного рода частиц, в том числе и возбудителей респираторных заболеваний.

Щелканов подчеркнул, что маску стоит носить и больному человеку, чтобы не заразить окружающих.

По его словам лучше всего защищают многослойные маски, а также респираторы с хорошими фильтрами, так как они плотно прилегают к лицу.

"Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов", — пояснил вирусолог.

По его словам, гарантию может дать только костюм химической и биологической защиты.

Ранее замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов заявил , что новый тип коронавируса может попасть в Россию в феврале.