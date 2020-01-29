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Врач рассказал, защитит ли медицинская маска от вируса
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РИА Новости

Врач рассказал, защитит ли медицинская маска от вируса

11:45 29.01.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengЛюди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
© REUTERS / Lim Huey Teng
Люди в медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил в беседе с "Москва 24", что медицинские маски — один из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Однако, по его словам, в России большинство людей носят маску неправильно. Если маска находится на лице человека больше часа, то она отсыревает и становится "пылесосом" для различного рода частиц, в том числе и возбудителей респираторных заболеваний.
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Щелканов подчеркнул, что маску стоит носить и больному человеку, чтобы не заразить окружающих.
По его словам лучше всего защищают многослойные маски, а также респираторы с хорошими фильтрами, так как они плотно прилегают к лицу.
"Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов", — пояснил вирусолог.
По его словам, гарантию может дать только костюм химической и биологической защиты.
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