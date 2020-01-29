Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России

Риск завоза в страну нового штамма коронавируса 2019-nCoV "следует считать высоким".

Однако, несмотря на это, угроза его распространения в России достаточно низкая, так как предпринимаются усиленные меры контроля на границах. В частности, власти подготовили средства для надежного выявления заболевания, а также работают над созданием вакцины.

Прогноз составлен с учетом различных факторов, среди которых передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 104 излечились.

Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.