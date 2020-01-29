Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T09:53+0300
https://ria.ru/20200129/1563995320.html
Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/66/1563956629_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_789e48b0d80d0f3685bc352b5fa9949d.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России

07:37 29.01.2020 (обновлено: 09:53 29.01.2020)
115019
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале, заявил замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает "Фармацевтический вестник".
Риск завоза в страну нового штамма коронавируса 2019-nCoV "следует считать высоким".
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вчера, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Однако, несмотря на это, угроза его распространения в России достаточно низкая, так как предпринимаются усиленные меры контроля на границах. В частности, власти подготовили средства для надежного выявления заболевания, а также работают над созданием вакцины.
Прогноз составлен с учетом различных факторов, среди которых передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции.
Экипаж международного авиарейса из Китая
09:49
В США исчезли из продажи защитные маски

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек (еще 9239 под подозрением), 132 умерли, 104 излечились.
Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Заседание правительства РФ
09:45
Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению коронавируса в России
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
302516413581
Обсудить 14
ОбществоРаспространение нового коронавирусаКитайРоссия
Популярные комментарии
Храни нас всех, Господь, и от вируса, и от негативных прогнозов.
29 января, 08:55
lyuda.terenteva.55
4951007
А если это не вирус? Ряд ученых предположили, что это - легочная чума. А значит, на минуточку, что лечить надо антибиотиком... потому в Китае что только не испробовали - а вирус не лечится. Всех обманывает сходство РНК... но это может оказаться ложным направлением.
29 января, 12:00
Aмон Ра
21074013
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Путин прокомментировал ситуацию с распространением нового коронавируса
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
Лента новостейМолния