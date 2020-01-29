В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Из них два суда уже вернулись к работе после того, как были проверены специальными службами, опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Письма с угрозами переданы в полицию.