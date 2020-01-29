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В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

11:29 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Шесть районных судов Петербурга эвакуированы в среду из-за рассылки сообщений о "минировании" зданий, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Сестрорецкий, Колпинский, Приморский, Октябрьский, Василеостровский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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Москвичка получила два года колонии за ложные звонки о минировании
Из них два суда уже вернулись к работе после того, как были проверены специальными службами, опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Письма с угрозами переданы в полицию.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что письма о "минировании" тысячами отправляются с интернет-сервиса Startmail в Нидерландах. Роскомнадзор заблокировал доступ к нему с территории России. В среду спецслужба сообщила, что теперь "почтовые террористы" используют швейцарский сервис Protonmail.
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