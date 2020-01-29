В Челябинске школу закрыли на карантин после смерти ученицы в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв — РИА Новости. Челябинскую школу № 94 закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщается на Челябинскую школу № 94 закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщается на сайте учебного заведения

Учебный процесс для всех классов приостановлен с 29 января по 4 февраля, так как в школе болеют уже 26 процентов учеников, отмечается в сообщении. Введение карантина согласовано с Роспотребнадзором.

При этом в филиалах школы в поселках Каштак и Аэропорт занятия идут в в обычном режиме.

Накануне стало известно, что вечером 24 января в одной из больниц Челябинска умерла 13-летняя девочка , которую доставили в реанимацию за несколько часов до того. Как сообщила РГ со ссылкой на горздрав, девочка училась в седьмом классе школы № 94 и попала в больницу с высокой температурой.

Областное управление Следственного комитета начало проверку. При этом признаков, указывающих на криминальный характер смерти девочки, следователи не обнаружили.

Помимо школы № 94, из-за ОРВИ полностью закрыта на карантин школа № 108. А всего в городе карантин ввели в 126 классах.