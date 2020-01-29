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В Челябинске школу закрыли на карантин после смерти ученицы в больнице
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РИА Новости

В Челябинске школу закрыли на карантин после смерти ученицы в больнице

10:42 29.01.2020 (обновлено: 12:53 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв — РИА Новости. Челябинскую школу № 94 закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщается на сайте учебного заведения.
Учебный процесс для всех классов приостановлен с 29 января по 4 февраля, так как в школе болеют уже 26 процентов учеников, отмечается в сообщении. Введение карантина согласовано с Роспотребнадзором.
При этом в филиалах школы в поселках Каштак и Аэропорт занятия идут в в обычном режиме.
Накануне стало известно, что вечером 24 января в одной из больниц Челябинска умерла 13-летняя девочка, которую доставили в реанимацию за несколько часов до того. Как сообщила РГ со ссылкой на горздрав, девочка училась в седьмом классе школы № 94 и попала в больницу с высокой температурой.
Областное управление Следственного комитета начало проверку. При этом признаков, указывающих на криминальный характер смерти девочки, следователи не обнаружили.
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Помимо школы № 94, из-за ОРВИ полностью закрыта на карантин школа № 108. А всего в городе карантин ввели в 126 классах.
По данным областного управления Роспотребнадзора, в Челябинске зарегистрировано более 11,4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа (уровень заболеваемости ниже порога на два процента). А в области в целом насчитывается 25,1 тысячи заболевших.
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ОРВИЧелябинскПроисшествия
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