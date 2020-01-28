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СК выяснит причины смерти школьницы в Челябинске
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РИА Новости

СК выяснит причины смерти школьницы в Челябинске

09:37 28.01.2020 (обновлено: 12:35 28.01.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти 13-летней школьницы в Челябинске, которую доставили в лечебное учреждение с высокой температурой, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.
По данным СК, вечером 24 января в реанимационном отделении лечебного учреждения Челябинска скончалась 13-летняя девочка, доставленная за несколько часов до случившегося в больницу. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, девочка поступила в больницу с высокой температурой", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.
В пресс-службе городского управления здравоохранения РИА Новости подтвердили факт смерти школьницы, не назвав предварительную причину смерти.
В пресс-службе управления образования города добавили, что в Челябинске, по данным на 27 января, закрыты на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом 59 классов в школах.
Как сообщает Znak.com, в социальных сетях пользователи пишут, что родителям одноклассников девочки сказали, что она умерла от гриппа.
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Следственный комитет РФЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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