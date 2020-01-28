СК выяснит причины смерти школьницы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти 13-летней школьницы в Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти 13-летней школьницы в Челябинске , которую доставили в лечебное учреждение с высокой температурой, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.

По данным СК, вечером 24 января в реанимационном отделении лечебного учреждения Челябинска скончалась 13-летняя девочка, доставленная за несколько часов до случившегося в больницу. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, девочка поступила в больницу с высокой температурой", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.

В пресс-службе городского управления здравоохранения РИА Новости подтвердили факт смерти школьницы, не назвав предварительную причину смерти.

В пресс-службе управления образования города добавили, что в Челябинске, по данным на 27 января, закрыты на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом 59 классов в школах.