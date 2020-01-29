Британский экоактивист призвал политиков посетить Антарктиду

"Одна из причин, почему Антарктида не была должным образом сохранена, это потому что мировые лидеры никогда там не были. Как можно от них ожидать, что они будут действительно беспокоиться о чем-то, чего никогда не видели? Так что нужно сделать так, чтобы они там побывали и увидели все. Чтобы они не просто беспокоились об этом месте, а чтобы они по ночам спать не могли", - сказал Пью.