Британский экоактивист призвал политиков посетить Антарктиду

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Политикам, в особенности мировым лидерам, следует посетить Антарктиду, чтобы понимать масштаб негативных последствий от климатических изменений, заявил в интервью РИА Новости британский спортсмен-экстремал, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью.
"Одна из причин, почему Антарктида не была должным образом сохранена, это потому что мировые лидеры никогда там не были. Как можно от них ожидать, что они будут действительно беспокоиться о чем-то, чего никогда не видели? Так что нужно сделать так, чтобы они там побывали и увидели все. Чтобы они не просто беспокоились об этом месте, а чтобы они по ночам спать не могли", - сказал Пью.
При этом он уточнил, что ему неловко от того, что для его деятельности приходится много летать самолетами, оставляющими углеродный след. Но просто пописывая в Twitter из дома глобальные климатические проблемы не решить, объяснил активист.
Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. На британце были только плавки, шапочка и очки.