Льюис Пью: мировые лидеры должны потерять сон из-за проблемы климата

Льюис Пью – необычный спортсмен. Его привлекают не пьедесталы и призовые медали, а максимально суровые условия в труднодоступных районах земного шара. Британец плавает в экстремально холодной воде для того, чтобы привлечь внимание общественности и мировых лидеров к проблемам климата.

Недавно он прибыл в Москву из Антарктид ы, где проплыл подо льдами в реке, которая образовалась из-за таяния ледника. В России Пью собирается встретиться со спецпредставителем президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергеем Ивановым и попросить помощи у руководства страны в работе по созданию морских охраняемых районов в Антарктике. О том, насколько сильно изменилась наша планета за последние 30 лет, почему ему неловко от того, что приходится летать самолетами, а также о своих планах на не самое отдаленное будущее пловец-экстремал, посол доброй воли ООН рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.

— Планируете ли новый заплыв в обозримом будущем?

— Не знаю. Я так говорю, потому что у меня сильно болят ладони и ноги. Когда я выбрался из воды последний раз, то спросил себя, сколько еще во мне ресурсов осталось для этого. Я решительно настроен защищать Антарктику, это дело моей жизни, но цена становится слишком высокой.

— Может, у вас есть на примете какие-то места, где не такие жесткие условия, но все равно можно было бы эффектно проплыть?

— Я сейчас наблюдаю за тем, что происходит в Австралии, страшные пожары бушуют на суше и Большой Барьерный риф погибает. Смотрю на это и не понимаю, как такая страна, как Австралия, где все это происходит, продолжает экспортировать уголь в страны по всему миру. Может быть, я поплыву вдоль Большого Кораллового рифа. Но сейчас мои руки и ноги такого холода, как был в Антарктиде, просто не вынесут.

— Вы плаваете уже 33 года. Какие изменения в окружающей среде вы заметили за это время?

— Наибольшие изменения произошли в приполярных областях Земли. В Арктике каждый год я вижу, как морской лед все уменьшается и уменьшается. Я вижу, как граница ледников уходит все выше в горы. В Антарктиде я увидел надледниковые озера. Когда на поверхности ледника образуются трещины, эта вода проходит через нее и устремляется к поверхности Земли, смазывает ее. В результате ледник становится нестабилен и сползает в сторону воды.

Еще температура воды. Когда впервые плавал в Арктике, на острове Шпицберген, всего в тысяче километров от Северного полюса, это было в августе 2005 года, температура воды была +3 градуса. Два года назад, то есть по прошествии 12 лет, температура воды была +10 градусов.

Другое очень сильное изменение происходит с коралловыми рифами. На них очень грустно смотреть, особенно в Индии, на Мальдивах. Я видел там красивейшие места, с кораллами всех возможных цветов, акулами, черепахами. Одним словом – жизнь! Когда я вернулся туда несколько лет спустя, все просто вымерло.

Загрязнение пластиком. 30 лет назад такого вообще не было. Я несколько раз принимал участие в уборках пляжей в ЮАР и в Индии. Особенно в Индии, недалеко от Мумбаи уровень пластикового мусора доходил нам до плеч. Как мы вообще до такого дожили?

— То есть изменения кругом видны невооруженным взглядом. Куда бы вы отправили климатических скептиков, чтобы изменить их точку зрения?

— В восточную Антарктиду. Это передний край изменений климата, это передняя линия, где виден подъем уровня моря. В свой последний заплыв я взял с собой Вячеслава Фетисова (сейчас он посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике и депутат Госдумы РФ — прим. ред.) и бывшего президента Коста-Рики Хосе Марию Фигереса. Я показал им тоннель, через который я плыл. Вы представить себе не можете, как тающая вода стекает по стенам. Это заставляет беспокоиться.

Конечно, когда сидишь здесь в Москве, в Лондоне или в Вашингтоне, замечаешь некоторые изменения. Да, в это время года в Москве должно быть похолоднее. Но когда видишь воочию, как талая вода превращается в огромные реки, прорубая себе дорогу в многовековых льдах, вот это я показал бы климатическим скептикам.

Изменения климата – это основополагающая проблема нашего поколения. У каждого поколения была такая. У дедов была Вторая мировая война, в 70-е это была деколонизация. Наш ответ на климатические проблемы определит все будущее человечества. Сейчас впервые в истории возникла проблема, которая ставит человечество под угрозу уничтожения.

— Вернемся к вашим заплывам. Что вы физически ощущаете, когда плывете в ледяной воде, и о чем думаете?

— То, что я чувствую, очень тяжело. Когда я ныряю, первая мысль о том, что очень тяжело дышать, в этот момент я просто хватаю воздух ртом. Неважно, как долго я готовился, всегда поначалу возникает ощущение, что вот-вот утону. Потом понимаешь, как сильно холод жжет кожу. Это длится три-четыре минуты, а потом внезапно приходит осознание, что холод уже не жжет, а проникает до самых костей.

После такого никогда уже полностью не согреешься. Мне до сих пор немного холодно после заплыва, который я провел два с половиной года назад. Я имею в виду, это у меня в сознании. Этот холод до сих пор у меня в голове.

Вообще, холод захватывает тебя, словно тиски. Каждое следующее движение дается с еще большим трудом, и ты делаешь его медленнее. Тогда и понимаешь, что события могут развиваться по очень нехорошему для тебя сценарию.

— Во время заплывов мусор видели?

— Полтора года назад я переплыл Ла-Манш. Не поперек, а вдоль. Заплыв длился 49 дней. За это время я увидел несколько дельфинов, одну черепаху, несколько птиц и больше ничего. Каждый пляж со стороны Великобритании был загрязнен пластиком. Как будто всю рыбу из океана просто взяли и заменили на пластик. И это в Англии, где регулярно чистят пляжи. Съездите в Индию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и посмотрите на их пляжи.

Даже на Шпицбергене повсюду пластик, старые рыболовные сети, одежда, обувь. Я видел, как белый медведь брел по берегу и взбирался по горам мусора. Это ужасное зрелище.

— Вы когда-нибудь рассчитывали углеродный след от ваших экспедиций?

— Этим занимается мой помощник Дэвид. После каждой экспедиции он рассчитывает, сколько СО2 выделилось за каждый полет. Например, оператор прилетел из Аргентины в Кейптаун, из Кейптауна в Антарктиду.

Это не совсем приятный аспект нашей деятельности. Я твердо намерен защищать Антарктиду, но это не получится сделать, просто пописывая в Twitter из Лондона. Людям нужно показывать, что происходит на самом деле. Одна из причин, почему Антарктида не была должным образом сохранена, та, что мировые лидеры никогда там не были. Как можно от них ожидать, что они будут действительно беспокоиться о чем-то, чего никогда не видели?

Так что нужно сделать так, чтобы они там побывали и увидели все. Чтобы они не просто беспокоились об этом месте, а чтобы они по ночам спать не могли. Вот для чего мы проводим эти заплывы, чтобы мировые лидеры наглядно все увидели.

Мне не очень приятно от мысли, что я летаю самолетами, но я думаю, что результат нашей работы очень важен. Дэвид должен все посчитать, а потом возместить. У ООН различные взносы по выбросам углерода, за это нам тоже надо будет заплатить.

— То есть окончательных результатов пока нет?

— А экспедиция еще и не завершена. Мы не рассчитываем наш углеродный отпечаток каждый день. Может быть, каждый квартал.

Я еще могу вот что сказать. Про мой заплыв в море Росса. Я был очень наивен, когда думал, что могу приехать, поплавать там, а потом убедить вашего президента в необходимости создания морского охраняемого района в море Росса.

Мне пришлось приезжать шесть или семь раз, чтобы встретиться с одним министром, а потом с другим. Это то, как дела делаются в России. Нужно со всеми достичь консенсуса – с министром иностранных дел, с министром природных ресурсов, в администрации президента. Это все занимает время. Так что и в этот раз да, я совершил заплыв, но понадобится еще много раз слетать в Москву, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

— А как вы относитесь к знаменитостям вроде Леонардо Ди Каприо или Памелы Андерсон? Как к конкурентам или как к борцам за одно дело?

— Да, скорее, боремся за одно дело. Я не думаю, что я с кем-то конкурирую. Думаю, я рад каждому, кто решает бороться с проблемами экологии, будь это Грета Тунберг или гендиректор крупной корпорации, который заявляет, что его компании нужно уменьшить количество выбросов СО2 в атмосферу. Это как большая церковь, нам нужно, чтобы все приняли участие в этой борьбе.

— Какие-либо компании пытались сделать себе рекламу с вашей помощью?

— Если говорить о том, откуда мы берем деньги, то некоторую часть и правда получаем от различных компаний. Например, Speedo дает нам немного денег на очки и на плавки. Другая часть денег идет от различных фондов, например от нидерландского Flotilla, который также занимается защитой океанов, или от фонда Oak. Но от ООН мы денег не получаем. Для меня это честь — быть послом доброй воли ООН.

— В России много холодных морей и озер. Вы рекомендуете россиянам плавать в холодной воде?

— Россия — это единственная страна в мире, где людей не надо как-то дополнительно привлекать к тому, чтобы плавать в холодной воде. Я говорю серьезно, у вас одни из лучших пловцов в холодной воде в мире. Каждый год проходит чемпионат мира по зимнему плаванию. Половина участников там из России. У вас очень хорошие традиции плавания зимой. Вы зимой плаваете?

— Я нет. Мне стоит начать?

— Это интересно. Например, в Великобритании сейчас очень много говорят о психическом здоровье, о здоровье тех, кто периодически плавает в озере холодной зимой. Есть много подтверждений тому (я не говорю о ледяной воде, просто о холодной), что плавание зимой дает почувствовать себя живым, дает силы преодолеть жизненные взлеты и падения.

— Вам известно о "китовой тюрьме" на Дальнем Востоке? Как вы относитесь к океанариумам и дельфинариумам? В России сейчас активно развивается движение за запрет вылова косаток в учебных и культурно-просветительских целях.

— Да, я слышал об этом. Я полностью поддерживаю президента Путина в том, что он поручил разобраться с судьбой животных. Киты и дельфины, эти прекрасные создания, они не для развлечения человека. Они должны быть свободны и должны быть в океане.

— Ваш отец участвовал во Второй мировой войне. Что он рассказывал вам о войне и об отношении к СССР в то время?

— Он был врачом в Королевском флоте. Когда я начал плавать, он мне рассказал о караванах, которые из Америки или из Великобритании шли в Архангельск. Он мне говорил, что если тогда человек падал в воду, то умирал в течение нескольких секунд. Так что когда я начал плавать в холодной воде, он мне сказал: "Льюис, мы не раз видели на флоте, что человек не может выжить в такой холодной воде. Если немцы топили твой корабль, пожить тебе оставалось считанные секунды".