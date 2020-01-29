На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

В салоне нового автобуса для обслуживания Кубка конфедераций-2017 во время презентации

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская компания-перевозчик решила уволить водителя, отказавшегося во время рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу. Об этом сообщает Украинская компания-перевозчик решила уволить водителя, отказавшегося во время рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу. Об этом сообщает телеканал "Громадське"

"Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса", — заявил представитель перевозчика.

Он также принес извинения, заверив, что это первый подобный случай в работе компании, и пообещал компенсировать девушкам стоимость билетов.

Об инциденте в автобусе Луцк — Киев рассказала на днях украинская волонтерка Ярина Черногуз. Во время поездки она потребовала, чтобы водитель выключил сериал на русском языке, но тот отказался и предложил ей спросить мнение остальных пассажиров. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.

В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.

С середины июля на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.