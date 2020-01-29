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https://ria.ru/20200129/1563993042.html
На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке
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РИА Новости

На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

02:07 29.01.2020 (обновлено: 11:01 29.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ салоне нового автобуса для обслуживания Кубка конфедераций-2017 во время презентации
В салоне нового автобуса для обслуживания Кубка конфедераций-2017 во время презентации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинская компания-перевозчик решила уволить водителя, отказавшегося во время рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу. Об этом сообщает телеканал "Громадське".

"Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса", — заявил представитель перевозчика.

Он также принес извинения, заверив, что это первый подобный случай в работе компании, и пообещал компенсировать девушкам стоимость билетов.
Об инциденте в автобусе Луцк — Киев рассказала на днях украинская волонтерка Ярина Черногуз. Во время поездки она потребовала, чтобы водитель выключил сериал на русском языке, но тот отказался и предложил ей спросить мнение остальных пассажиров. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.
В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.
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Полгода на изучение "мовы". Сколько раз проваливалась украинизация
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В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
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Ситуация на УкраинеИрина ФарионПетр ПорошенкоКиевВ мире
Популярные комментарии
Украинский национализм и та одержимость, с которой они проводят свои фашистские догмы в жизнь, неистовство и ненависть к России, к русским и ко всему русскому должен быть приравнен к фашизму. Потому, что они, украинские националисты, не останавливаются ни перед чем, чтобы утвердить свои преступные идеи. Ни перед убийством невинных граждан, ни перед разрушением их городов и сел, ни перед правом людей говорить на своем родном языке. Смерть укро-бандеровским фашистам!
29 января, 04:02
Илья Аксенов
15110002
Предоставить гражданство России ему за героизм и противостояние свидомитам.
29 января, 03:16
Андрей Левицкий
12550004
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