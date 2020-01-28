Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

По словам девушки, водитель согласился высадить Черногуз и ее спутницу посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".

Перед этим водитель, по словам активистки, предложил им поинтересоваться у других пассажиров автобуса, выключать ли сериал. Большинство пассажиров, как утверждает Черногуз, в ответ просто промолчали, а одна женщина назвала их убийцами, которые ездят на войну.