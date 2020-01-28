Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T05:42+0300
https://ria.ru/20200128/1563949341.html
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/02/1563950247_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_964cc558af96eea898d9ccc3a0bd0e1d.jpg
РИА Новости

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

03:04 28.01.2020 (обновлено: 05:42 28.01.2020)
24360
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ салоне автобуса
В салоне автобуса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В салоне автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам девушки, водитель согласился высадить Черногуз и ее спутницу посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".
Перед этим водитель, по словам активистки, предложил им поинтересоваться у других пассажиров автобуса, выключать ли сериал. Большинство пассажиров, как утверждает Черногуз, в ответ просто промолчали, а одна женщина назвала их убийцами, которые ездят на войну.
Позднее компания Winew, которой принадлежит автобус, заявила в Facebook, что "шокирована поступком водителя" и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.
Участники акции протеста в Киеве
18 июля 2019, 08:00
Полгода на изучение "мовы". Сколько раз проваливалась украинизация
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
2071003665
Обсудить 8
Ситуация на УкраинеИрина ФарионКиевВ мире
Популярные комментарии
Так автобусы начали производить только при СССР, а родной для незалежных транспорт - бричка с упряжкой, причем в бричке - пан, а сами - в упряжке. Вот и скачите
28 января, 03:23
Илья Золотов
7030000
Правильно сделал
28 января, 05:39
Валерий Валерьевич
4300000
Рекомендуем
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
Министр обороны Сербии Александр Вулин
В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
Многоцелевые истребители Су-30
В Алжире разбился истребитель Су-30
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
05:42Король Марокко поручил организовать возвращение сограждан из Уханя
05:19Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
05:08Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков
05:04В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков
04:59Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье
04:53Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию
04:33Помпео: Россия и Иран "напрямую препятствуют" перемирию в Сирии
04:26СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока
04:23В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"
04:19Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса
04:16Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео
04:09Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
04:08Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
04:03Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса
03:59Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
03:59В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
03:54Власти проверят слова матери об избиении брошенных в Шереметьево детей
03:54Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"
03:49SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды
Лента новостейМолния