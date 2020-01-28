Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

По словам девушки, водитель согласился высадить Черногуз и ее спутницу посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".
Перед этим водитель, по словам активистки, предложил им поинтересоваться у других пассажиров автобуса, выключать ли сериал. Большинство пассажиров, как утверждает Черногуз, в ответ просто промолчали, а одна женщина назвала их убийцами, которые ездят на войну.
Позднее компания Winew, которой принадлежит автобус, заявила в Facebook, что "шокирована поступком водителя" и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.
18 июля 2019, 08:00Полгода на изучение "мовы". Сколько раз проваливалась украинизация
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.