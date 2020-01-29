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Религия и мировоззрение
2020-01-29T12:21+0300
https://ria.ru/20200129/1563988467.html
Кто мешает вернуть России "жемчужину Иерусалима"
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РИА Новости

Кто мешает вернуть России "жемчужину Иерусалима"

08:00 29.01.2020 (обновлено: 12:21 29.01.2020)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновФасад Александровского подворья в Иерусалиме
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Одну из самых значимых православных святынь — Александровское подворье рядом с храмом Гроба Господня в Иерусалиме — вот-вот должны возвратить России. Однако историческое событие все откладывается, несмотря на уверения российских и израильских властей в "положительной тенденции". О непростой судьбе "русской жемчужины Иерусалима" и спорах вокруг нее — в материале РИА Новости.

"Сквозь игольное ушко"

Парадокс, но известные строки Евангелия многие понимают неправильно. "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие", — пишет евангелист Матфей. И речь здесь идет вовсе не о швейной иголке, а об архитектурном решении. Во времена Христа игольным ушком назывался крошечный проход рядом с городскими воротами. В него не то что верблюд, даже шестилетний ребенок протискивался с трудом.
Игольное ушко было у Судных врат Иерусалима, через которые осужденных вели на казнь на горе Голгофа. Эти ворота нашли во время раскопок в 1883 году, и теперь любой может увидеть, о чем писал евангелист.
Судьба Александровского подворья, где сегодня находятся исторические Судные врата, во многом вторит знаменитому евангельскому афоризму. Правительству Российской империи было проще найти участок за стенами города, нежели долго торговаться за землю в его стенах, всего в паре десятков метров от храма Гроба Господня. На приобретенном участке собирались построить консульство, но из-за множества препятствий, в том числе и со стороны оттоманских властей, проект так и не реализовали.
© РИА Новости / Антон СкрипуновИгольное ушко у Судных врат в Александровском подворье в Иерусалиме
Игольное ушко у Судных врат в Александровском подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Игольное ушко у Судных врат в Александровском подворье в Иерусалиме
В итоге диппредставительство империи построили в "русском квартале", в километре от Старого Иерусалима, а на приобретенном в 1861 году участке рядом с самым центром города спустя 20 лет начались археологические раскопки. Они завершились в 1891 году, практически одновременно с возведением подворья в честь небесного покровителя императора — Александра Невского.
По настоянию Иерусалимского патриарха подворье оформили не на занимавшееся приобретением имущества и строительством в Палестине Императорское православное палестинское общество (ИППО), а непосредственно на дом Романовых.
Именно это обстоятельство спустя сто лет породило ожесточенный юридический спор. Дело в том, что после революции имуществом Российской империи на Святой земле управляли либо покинувшие Россию члены ИППО, либо представители Британского мандата в Палестине. Образование Государства Израиль в 1948 году внесло еще большую путаницу.
Израиль передал возведенные до революции здания и монастыри правительству СССР. А в 1964 году советские власти решили продать 22 объекта.
"Правительство СССР объявляет, что оно является единственным собственником имущества, перечисленного в списке и плане, приложенных к настоящему соглашению", — говорилось в тексте межгосударственной сделки с Израилем.
Все "имущество", в том числе Елизаветинское, Мариинское и Назаретское подворья, оценили в 4,5 миллиона долларов США. Вот только Тель-Авив расплатился не деньгами, а текстилем и апельсинами.
© РИА Новости / Антон СкрипуновЕлизаветинское подворье в Иерусалиме
Елизаветинское подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Елизаветинское подворье в Иерусалиме
"Этот договор получил название "апельсиновая сделка". Половина апельсинов сгнила в трюмах кораблей. Часть съели члены Политбюро. А остатки распродали советскому народу", — рассказывает представитель ИППО в Израиле Игорь Ашурбейли.
Александровское подворье в документе о продаже не упоминалось. На момент сделки Старый город, где оно расположено, принадлежал Иордании. Лишь после Шестидневной войны 1967 года Израиль установил фактический контроль почти над всем Иерусалимом.

Два "Общества" на одну святыню

С переходом Старого Иерусалима под контроль Израиля Александровским подворьем стала управлять Русская православная церковь за границей (РПЦЗ). Начальника ее Миссии на Святой земле архимандрита Антония (Граббе) в 1968 году избрали сопредседателем Православного палестинского общества (ППО).
Однако в 1986 году его лишили сана. Основанием для такого решения синода РПЦЗ послужила продажа некоторых земель ППО без разрешения церковного начальства. "Сразу после этого в Иерусалиме началось дробление этой организации. Архимандрит Антоний и его сторонники перестали допускать представителей РПЦЗ на Александровское подворье и в храм Александра Невского", — рассказывал в одном из интервью первый зампредседателя Архиерейского синода РПЦЗ архиепископ Берлинский Марк.
В 2000-е годы ППО возглавил уроженец Германии Николай Гофман, который называет себя "графом Воронцовым". И с тех пор Александровское подворье фактически находится под его управлением. Свои права на здание он объясняет тем, что его организация является наследником дореволюционного ИППО.
© РИА Новости / Антон СкрипуновИнтерьер Александровского подворья в Иерусалиме
Интерьер Александровского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Интерьер Александровского подворья в Иерусалиме
"Совет ИППО в своем большинстве уехал из России (после революции. — Прим. ред.). Для того чтобы возродить Императорское общество в России нужен император. Мы в свое время, после революции, не отказались от названия "императорское", а отложили это название до лучших времен, исходя из тактических и юридических соображений. Это было тайное решение совета ИППО", — заявлял Гофман журналистам.
Правда, он старается умалчивать о том, что возглавляемая им организация исторически не связана с ИППО. Она была создана Граббе и зарегистрирована в Мюнхене под названием Russian Orthodox Society Holy Land — Русское православное общество Святой земли.
А в СССР ИППО переименовали в Российское палестинское общество при Академии наук. В 1992 году Президиум Верховного совета Российской Федерации вернул организации историческое название. Покупкой земли и строительством историческая преемственность организации, до революции помогавшей русским паломникам на Святой земле, была восстановлена.

"Положительная тенденция"

Легитимное ИППО уже много лет совместно с российскими властями добивается возвращения Александровского подворья. И вот в конце января Израиль объявил о начале процедуры передачи объекта.
"Опубликованы российские претензии на объект, и сейчас в течение 60 дней, если никто их не оспорит, предъявив соответствующие доказательства, это подворье будет переписано на Русскую православную церковь (именно ее священники совершали там службы до революции. — Прим. ред.). Если возникнут альтернативные обращения и апелляции, вопрос уйдет в суд, который примет решение на основании документов", — сообщил РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин, который занимается этой проблемой.
© РИА Новости / Антон СкрипуновЯнтарная часовня в Александровском подворье в Иерусалиме
Янтарная часовня в Александровском подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Янтарная часовня в Александровском подворье в Иерусалиме
Николай Воронцов-Гофман поспешил заявить журналистам, что его организация оспорит претензии российской стороны. Впрочем, на самом Александровском подворье корреспондента РИА Новости заверили, что не в курсе планов "графа", и от каких-либо комментариев отказались.
А в представительстве ИППО в Иерусалиме призвали дождаться окончательного решения израильских властей. Реально оно может быть принято в конце февраля — начале марта.
Российские же власти пока тоже не спешат с выводами, хотя и настроены оптимистично. "Там идет процесс в положительном направлении. Не все юридические формальности завершены, но положительная тенденция налицо", — сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Путь к "зеленому свету"

Вопрос возвращения русской собственности на Святой земле крайне сложный. Его решение зависит далеко не только от местных властей. Например, ситуация с Сергиевским подворьем в Иерусалиме сдвинулась с мертвой точки в 2005 году после визита в Израиль Владимира Путина, официально передали объект России в 2008-м, а открыли лишь 11 лет спустя: ждали выселения прежних собственников, потом проводили реконструкцию.
© РИА Новости / Антон Скрипунов Сергиевское подворье в Иерусалиме
Сергиевское подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Сергиевское подворье в Иерусалиме
"Этот путь достаточно долгий. К сожалению, в советское время мы его прошли неудачно, продав в ходе "апельсиновой сделки" то, что на самом деле СССР не принадлежало. И теперь отыграть назад все очень трудно. Когда я еще служил в посольстве, в 1997 году, мы завершили первый этап, перерегистрировав советскую собственность на российскую. И тогда же должен был начаться второй этап. До сих пор не начался", — отмечает в беседе с РИА Новости трудившийся на дипломатическом поприще историк-востоковед Михаил Якушев.
Вопрос возвращения Александровского подворья, по его мнению, решится только на высшем политическом уровне. И этот прецедент не будет автоматически означать "зеленый свет" урегулированию проблем с другими принадлежавшими России объектами. Например, со знаменитым Елизаветинским подворьем в Иерусалиме.
"Некогда России на Святой земле принадлежала очень большая территория. Говорят, даже Иерусалимский патриарх (ныне крупнейший землевладелец в Израиле. — Прим. ред.) управлял куда меньшими площадями. А имеющиеся сейчас списки русских объектов в исторической Палестине неполные", — заключает экс-дипломат.
Сергиевское подворье в Иерусалиме
18 июля 2017, 21:35Религия и мировоззрение
Сергиевское подворье: откуда Россия начала возвращаться на Ближний Восток
6614106
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Религия и мировоззрениеЗеев ЭлькинАналитика - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоЮрий УшаковАлександр НевскийВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимМюнхенСШАИзраильВ мире
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