Вышинский рассказал Миятович о ситуации со Sputnik Эстония

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции "на полях" сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Кроме того, он передал письмо, направленное агентством в адрес председателя Совета Европы.

"Я благодарю вас за поддержку и за встречу и надеюсь, что вам не безразлична судьба журналистов на Украине и в Европе", - сказал Вышинский.

Ранее он рассказал, что привез в ПАСЕ список из 12 украинских журналистов, которые подвергаются юридическим преследованиям на территории Украины.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Кроме того, власти Британии ранее отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.