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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-01-28T19:15+0300
https://ria.ru/20200128/1563984632.html
Вышинский рассказал Миятович о ситуации со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Вышинский рассказал Миятович о ситуации со Sputnik Эстония

19:15 28.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции "на полях" сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дунье Миятович список преследуемых на Украине журналистов и справку по ситуации со Sputnik Эстония, сообщила во вторник пресс-служба МИА "Россия сегодня".
Кроме того, он передал письмо, направленное агентством в адрес председателя Совета Европы.
"Я благодарю вас за поддержку и за встречу и надеюсь, что вам не безразлична судьба журналистов на Украине и в Европе", - сказал Вышинский.
Ранее он рассказал, что привез в ПАСЕ список из 12 украинских журналистов, которые подвергаются юридическим преследованиям на территории Украины.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Кроме того, власти Британии ранее отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.
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Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
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На Украине счет случаям притеснения журналистов идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияКирилл ВышинскийSputnik ЭстонияМедиавойныОБСЕДунья МиятовичЭстонияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
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