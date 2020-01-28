Киев хочет обновить торговую часть соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во вторник, что Киев выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина- ЕС из-за наращивания экспорта.

"Поскольку Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции, Украина выступает за обновление положений торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - написал Гончарук во вторник в Twitter

Премьер напомнил, что объем двусторонней торговли товарами и услугами за девять месяцев 2019 увеличился на 9,6% и достиг 39,6 миллиарда долларов. По его словам, Украина планирует в 2020 году "углубить секторальную интеграцию в ЕС в сферах энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, расширить и актуализировать торговлю, а также сделать Украину неотъемлемой частью "Европейского зеленого соглашения".

"Украина имеет высокие ожидания от саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в июне этого года. Призываем ЕС поддержать совместную инициативу Украины, Грузии и Молдавии по запуску формата усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами в рамках Восточного партнерства", - отметил премьер.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.