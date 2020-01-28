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Киев хочет обновить торговую часть соглашения об ассоциации с ЕС
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РИА Новости

Киев хочет обновить торговую часть соглашения об ассоциации с ЕС

19:10 28.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во вторник, что Киев выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС из-за наращивания экспорта.
"Поскольку Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции, Украина выступает за обновление положений торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - написал Гончарук во вторник в Twitter.
Премьер напомнил, что объем двусторонней торговли товарами и услугами за девять месяцев 2019 увеличился на 9,6% и достиг 39,6 миллиарда долларов. По его словам, Украина планирует в 2020 году "углубить секторальную интеграцию в ЕС в сферах энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, расширить и актуализировать торговлю, а также сделать Украину неотъемлемой частью "Европейского зеленого соглашения".
"Украина имеет высокие ожидания от саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в июне этого года. Призываем ЕС поддержать совместную инициативу Украины, Грузии и Молдавии по запуску формата усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами в рамках Восточного партнерства", - отметил премьер.
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Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от идеи интеграции в таможенный союз с ЕС, но надеется на упрощение процедур для украинских производителей. Также он добавил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом в части торговли требует актуализации.
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