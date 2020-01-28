Умер второй пилот Bek Air, разбившегося в декабре под Алма-Атой

"Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air. В 18.00 часов (15.00 мск) в Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны", - сообщила представитель пресс-службы.