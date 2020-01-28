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Матвиенко призвала противостоять пересмотру итогов Второй мировой
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РИА Новости

Матвиенко призвала противостоять пересмотру итогов Второй мировой

16:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым дать жесточайший отпор любым попыткам переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны.
"Мы должны дать жесточайший отпор любым попыткам пересматривать итоги Второй мировой войны. Эти попытки - настоящее святотатство, глумление над подвигом и памятью тех, кто вступил в смертельную схватку с силами зла и одержал победу, избавив народы от реальной угрозы физического уничтожения и закабаления", - заявила Матвиенко в ходе Рождественских парламентских встреч в Совфеде.
Спикер СФ подчеркнула, что ряд западных политиков делает все, чтобы возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией на СССР.
"Но именно наша страна, наш народ сломали хребет гитлеровской Германии. Уже доходит до того, что героями и "борцами за свободу" объявляются нацистские пособники, у которых руки по локоть в крови", - заявила Матвиенко.
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По ее словам, необходимо "бросить все силы" на защиту памяти советских граждан, защитивших будущее своих потомков на полях сражений в Великой Отечественной войне.
"Мы живем в такое время, когда правда о Великой Отечественной войне, ее политическое, общественное, моральное наследие нуждается в защите. Как когда-то наши предки отстояли наше право на жизнь, защитили наше будущее, так и мы сегодня должны бросить все силы на защиту их доброй памяти и правды о войне", - сказала спикер Совфеда.
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Вторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСССРОбщество
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