Матвиенко призвала противостоять пересмотру итогов Второй мировой

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым дать жесточайший отпор любым попыткам переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны

"Мы должны дать жесточайший отпор любым попыткам пересматривать итоги Второй мировой войны. Эти попытки - настоящее святотатство, глумление над подвигом и памятью тех, кто вступил в смертельную схватку с силами зла и одержал победу, избавив народы от реальной угрозы физического уничтожения и закабаления", - заявила Матвиенко в ходе Рождественских парламентских встреч в Совфеде.

Спикер СФ подчеркнула, что ряд западных политиков делает все, чтобы возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией на СССР.

"Но именно наша страна, наш народ сломали хребет гитлеровской Германии. Уже доходит до того, что героями и "борцами за свободу" объявляются нацистские пособники, у которых руки по локоть в крови", - заявила Матвиенко.

По ее словам, необходимо "бросить все силы" на защиту памяти советских граждан, защитивших будущее своих потомков на полях сражений в Великой Отечественной войне.