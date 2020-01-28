Через пять лет Украина должна отвечать критериям ЕС, заявил Гончарук

КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что, согласно программе правительства, через пять лет страна должна будет отвечать критериям членства в ЕС

"Программа правительства предусматривает амбициозную цель - через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС", - сообщил премьер в Telegram.

По его словам, именно поэтому важно синхронизировать политики со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках "Европейского зеленого соглашения".

"Амбициозная цель Евросоюза - к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха. Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения", начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении", - отметил премьер.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что среди приоритетов сотрудничества Украины и ЕС "зеленое соглашение", которое находится на стадии разработки, и к которому хочет присоединиться Киев. "Зеленое соглашение" Европы подразумевает реформы, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Оно обойдется Евросоюзу, по предварительным подсчетам, примерно в 3 триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС. Кабинет министров Украины 24 января создал межведомственную группу по преодолению последствий изменений климата в рамках "Европейского зеленого соглашения".