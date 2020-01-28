Выступление Вышинского и Черышевой в ПАСЕ по Sputnik Эстония

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Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева выступают перед журналистами в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее Черышева заявила, что намерена рассказать депутатам ПАСЕ о ситуации, которая сложилась в редакции.

"Хочу, чтобы узнали, что в европейской стране, которая позиционирует себя как демократическая, официальные власти, полиция угрожают уголовными делами журналистам только за то, что они работают в МИА "Россия сегодня", — пояснила она.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

В декабре стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня". Свои действия Таллин обосновал тем, что выполняет санкции, которые ЕС ввел в марте 2014 года против некоторых российских физических и юридических лиц, в том числе гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева . Однако самого агентства эти меры не касаются.

В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал принять ответные меры.