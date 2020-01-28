Песков прокомментировал список приглашенных в Москву на 9 Мая

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Приглашения главам государств посетить Москву в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне давно разосланы, но Кремль не спешит публиковать список гостей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, когда и кому из глав государств будут отправлены приглашения посетить Москву в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На это пресс-секретарь президента ответил, что приглашения давно отправлены.
"Просто от кого-то мы еще не получили ответа, от кого-то получили, мы не спешим пока с публикацией списка тех, кто уже окончательно подтвердил свое участие. Еще ждем какое-то время, а потом, как мы всегда делаем, опубликуем", - сказал он во вторник журналистам.