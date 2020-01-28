Песков прокомментировал список приглашенных в Москву на 9 Мая

Журналисты спросили у Пескова, когда и кому из глав государств будут отправлены приглашения посетить Москву в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На это пресс-секретарь президента ответил, что приглашения давно отправлены.

"Просто от кого-то мы еще не получили ответа, от кого-то получили, мы не спешим пока с публикацией списка тех, кто уже окончательно подтвердил свое участие. Еще ждем какое-то время, а потом, как мы всегда делаем, опубликуем", - сказал он во вторник журналистам.