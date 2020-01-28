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Песков прокомментировал список приглашенных в Москву на 9 Мая
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РИА Новости

Песков прокомментировал список приглашенных в Москву на 9 Мая

13:54 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Приглашения главам государств посетить Москву в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне давно разосланы, но Кремль не спешит публиковать список гостей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, когда и кому из глав государств будут отправлены приглашения посетить Москву в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На это пресс-секретарь президента ответил, что приглашения давно отправлены.
"Просто от кого-то мы еще не получили ответа, от кого-то получили, мы не спешим пока с публикацией списка тех, кто уже окончательно подтвердил свое участие. Еще ждем какое-то время, а потом, как мы всегда делаем, опубликуем", - сказал он во вторник журналистам.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковОбщество
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