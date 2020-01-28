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Путин поздравит патриарха с днем интронизации
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РИА Новости

Путин поздравит патриарха с днем интронизации

13:38 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравит патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционно с днем интронизации президент патриарха поздравляет. Никаких оснований полагать, что будет как-то по-иному в этот раз, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин участвовать в мероприятиях в честь интронизации патриарха Кирилла.
Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. 1 февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
20 ноября 2019, 19:34Религия и мировоззрение
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
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Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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