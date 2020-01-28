Путин поздравит патриарха с днем интронизации

"Традиционно с днем интронизации президент патриарха поздравляет. Никаких оснований полагать, что будет как-то по-иному в этот раз, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин участвовать в мероприятиях в честь интронизации патриарха Кирилла.